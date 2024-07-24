Игра в одни ворота: как понять, что вас используют?

Любые человеческие взаимоотношения (романтические, деловые, дружеские, родственные и пр.) подразумевают равноправное взаимодействие двух сторон. Но иногда случается так, что отношения напоминают игру в одни ворота — время, эмоции и другие ресурсы в них вкладывает только кто-то один. Как понять, что вас используют и прервать разрушающие отношения? Объясняет психолог Наталья Грачёва.

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Она назвала главные признаки того, что вами пользуются. По ним будет проще определить степень токсичности отношений:

Односторонние отношения

Если вы заметили, что отношения строятся на основе ваших усилий и времени, а взамен вы не получаете ничего, то это первый звоночек. Например, если к вам обращаются только в случае нужды, стоит задуматься о балансе в отношениях.

Постоянные просьбы о помощи

Частые просьбы о помощи, особенно если они сопровождаются ощущением, что вы обязаны это делать, могут свидетельствовать о том, что вами пользуются. Если человек редко интересуется вашими проблемами, но постоянно нуждается в вашей поддержке, это тревожный сигнал.

Отсутствие благодарности и признания

Когда ваши усилия и помощь воспринимаются как должное, а благодарности и признательности нет, это также признак использования. Люди, которые искренне ценят вашу помощь, всегда найдут способ выразить благодарность.

Манипуляции и давление

Использование манипуляций, давления и чувства вины для получения вашего согласия или помощи — явный признак использования. Если человек манипулирует вашими эмоциями или угрозами, чтобы добиться своего, это токсичное поведение.

Игнорирование ваших границ

Если ваши личные границы постоянно нарушаются, а ваши «нет» игнорируются или воспринимаются в штыки, это говорит о том, что вашими ресурсами и временем пренебрегают.

Неравные усилия

В здоровых отношениях оба участника вносят вклад. Если же ваши усилия и вклад значительно превышают усилия другой стороны, это свидетельствует о неравенстве и использовании.

Первым шагом к решению проблемы эксперт назвала осознание проблемы. По словам психолога, это может быть нелегко, особенно если вы являетесь тем человеком, который всегда поддерживал других людей и помогал им, не ожидая чего-то взамен. Наталья Грачёва отметила, что не стоит опасаться обращаться за помощью и поддержкой в тот период, когда вы осознаёте, что вас используют. Стать опорой в этот момент могут как друзья, так и психологи.

Ещё несколько рекомендаций от эксперта:

Установить границы. Четко определите свои личные границы и научитесь говорить «нет». Здоровые границы помогут защитить ваши ресурсы и энергию. Не бойтесь отстаивать свои права и интересы!

Открытое общение. Поговорите с человеком, который, как вам кажется, использует вас. Открытое и честное общение может помочь прояснить ситуацию и найти решение (если человек понимающий и готов пойти навстречу). Объясните свои чувства и ожидания, а также выслушайте его точку зрения.

Оцените отношения. Задумайтесь, действительно ли вам нужны такие отношения? Если человек не готов меняться и продолжает использовать вас, возможно, стоит пересмотреть вашу связь. Иногда лучше завершить токсичные отношения, чем продолжать испытывать стресс и разочарование.

Необходимо помнить о том что ваши чувства и потребности важны, поэтому игнорировать их категорически не рекомендуется.