«Это сводит меня с ума». Мужчина пожалел о решении сделать брак открытым

Построить крепкие и гармоничные отношения – задача не из простых. Для сохранения чувств и поддержания искры партнеры порой решаются на смелые эксперименты, но далеко не всегда все идет по плану. В этом на своем примере убедился 34-летний мужчина, поделившийся историей из жизни на форуме Reddit.

© Кадр из фильма "Претенденты"

Автор поста рассказал, что состоит в браке не первый год. Чтобы взбодрить и себя, и любимую жену, он предложил сделать их отношения открытыми – это означает, что оба могут заводить романы на стороне и вступать в сексуальные связи. Супруга подержала идею и начала следовать основным заповедям открытого брака. Инициатор, правда, этого не оценил…

«Моя жена довольно неразборчива в связях: она встречается с несколькими партнерами и часто ходит с ними на свидания. Поначалу я пытался установить правила: например, попросил рассказывать мне о всех встречах и не приводить никого в наш дом. Она прислушалась ко мне, но я все еще не могу смириться с тем, что делю ее с другими мужчинами».



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В общем, автора публикации мучает ревность, и он ничего не может с ней поделать.

«Каждый раз, когда она уходит на встречи, у меня скручивает живот. Когда она возвращается, я вижу волнение и удовлетворение на ее лице, и это просто убивает меня. Я пытаюсь поддерживать ее и напоминаю себе, что это было обоюдное решение, но ситуация все равно разрывает меня на части. Я постоянно представляю ее с другими мужчинами, и это сводит меня с ума».



На днях мужчине было особенно тяжело совладать со своими чувствами. Жена провела с любовником все выходные, а по возвращении из маленького приключения сияла и хвасталась отличным времяпрепровождением.

«Я понял, что не могу принять открытые отношения. Они не сближают нас, а отдаляют. Я жалею, что вообще затеял это».



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