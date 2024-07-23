Восемь действенных дыхательных практик для бодрости и позитива

Мудрецы во все времена утверждали, что для познания Бога человеку необходимо совершенствовать свое дыхание. Только так можно обрести контроль над своими словами, эмоциями и даже судьбой. Врач-эндокринолог Наталья Петрова подсказала нам восемь эффективных дыхательных практик для бодрости и позитива, которые не займут у вас много времени.

1. Мобилизующее дыхание — это удлиненный, глубокий вдох через нос (4 сек), пауза длительностью в полвдоха (2 сек) и короткий, энергичный выдох (2 сек). Длительность вдоха превышает выдох приблизительно в 2 раза. Выдох в 2 раза короче вдоха.

2. «Дыхание океана» — используется для успокоения нервной системы, улучшения концентрации и снижения болевых ощущений. При регулярных тренировках восстановление себя при стрессе будет занимать считанные минуты. Вот как выполняется эта техника:

- удобно сядьте, спина прямая, без напряжения,

- медленно вдохните через нос,

- с открытым ртом шумно выдохните звук «аааа»,

- повторите цикл 2–3 раза,

- еще один вдох носом,

- на этот раз на выдохе произносите «аааа» с закрытым ртом, звук получается похожим на шум океана,

- дышите таким образом некоторое время, наблюдая за плавностью и ровностью звука,

- можете закрыть уши и сосредоточиться на том, как звук отражается в теле и вибрирует от него,

- представьте большой, мощный, спокойный и чистый океан внутри себя и продолжайте дышать так, сколько хотите.

3. Хуш дар дам — это принцип суфийской системы упражнений, который заключается в осознании своего дыхания. Он предполагает глубокое и естественное дыхание, без отвлечения на процесс.

4. Квадратное дыхание — рекомендуется выполнять в течение 3–5 минут, повторяя цикл из четырех фаз (вдох, задержка, выдох, задержка) на протяжении указанного времени. Система дыхания «4−4−4—4» улучшает память и работу мозга в любом возрасте.

5. Дыхание Капалабхати (в переводе с санскрита Капала — череп, Бхати — чистить, очищать) — считается лучшей техникой для ясности ума. Придает бодрости больше и на дольше, чем кофе. Смысл в быстром и мощном дыхании животом, которое выполняется самостоятельно с частотой до 120 дыханий в минуту. Техника включает в себя чередование спокойных вдохов и резких выдохов с использованием мышц живота.

- сядьте в удобную позу, закройте глаза, расслабьте мышцы живота и сфокусируйтесь на дыхании,

- делайте плавные вдохи носом, расширяя живот и наполняя легкие воздухом,

- затем резко выдохните, подтягивая мышцы пресса и втягивая живот к позвоночнику,

- повторите этот цикл несколько раз, контролируя дыхание и внимание.

6. Дыхание через разные ноздри — зажмите одну ноздрю и дышите через другую, затем поменяйте ноздрю и повторите процесс. Это помогает сбалансировать энергию в теле и улучшить концентрацию. С точки зрения древней метафизической или «йогической» анатомии для активации нужно выдыхать через правую ноздрю, а вдыхать через левую.

7. Дыхание с использованием ароматерапии — добавьте в воду для ингаляции эфирные масла, такие как лаванда или мята, чтобы улучшить качество сна и снизить уровень стресса.

8. Дыхание с использованием музыки — слушайте музыку, которая вам нравится, и синхронизируйте свое дыхание с ритмом мелодии. Это помогает расслабиться и улучшить настроение.