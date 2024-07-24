Зачем женщины скупают фальшивые тесты на беременность

На маркетплейсах бойко идет торговля фальшивыми тестами на беременность. Эти бутафорские тесты всегда показывают две полоски, даже если опустить их в обычную воду. Десятки объявлений о продаже и тысячи восторженных отзывов покупателей демонстрируют, что товар действительно пользуется популярностью и востребован у женщин. Зачем россиянки скупают положительные тесты на беременность и что об этом думают психологи — выяснила «Лента.ру».

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Шалость удалась

Продавцы фальшивых тестов называют свой товар шуточным, а тех, кто сомневается в этичности такого розыгрыша, обвиняют в отсутствии чувства юмора. Они утверждают, что пранк с незапланированной беременностью «надолго запомнится», «воспламенит бурю эмоций» и к тому же поможет «проверить чувства».

«Каждой девушке интересно, как отреагирует ее молодой человек на такое событие: подари ему положительный тест на беременность и наблюдай за реакцией», — советуют продавцы.



Большинство покупательниц, судя по оставленным отзывам, действительно покупают бутафорские тесты для того, чтобы понаблюдать за поведением возлюбленных, огорошенных неожиданным известием. Реже разыгрывают родителей, братьев, сестер или друзей, и совсем уж нечасто попадаются комментарии от покупателей, которые используют подделку для оформления альбома ребенка или тематической вечеринки по случаю беременности. Результатами пранков россиянки охотно делятся в отзывах. Большая часть из них, кстати, положительные.

Дочке пять месяцев, подшутила над мужем, что будет еще и второй ребенок. У него глаза на лоб полезли от непонимания, что же делать, - Ксения, отзыв покупательницы шуточного теста на беременность. Шутка зашла слишком далеко, я реально оказалась беременна, - Мирослава, отзыв покупательницы шуточного теста на беременность. Отличный пинок для парня. Взял руки в ноги и начал действия в сторону совместной жизни, начал подготавливать совместное жилье, больше работать и рассматривать кредит, всем советую 10/10, - Елизавета, отзыв покупательницы шуточного теста на беременность. Отлично все, зря покупала. Муж никак не испугался и не нервничал. Я думала будет реакция поинтереснее, чем «я рад, но приму любое твое решение», - Оля, отзыв покупательницы шуточного теста на беременность



Некоторые покупательницы признались, что шутка получилась совсем не веселой. Одни мужчины расстраивались, узнав, что беременность — это выдумка спутницы жизни, другие исчезали, так и не поняв, что стали объектом розыгрыша.

Давно не могла поставить точку в наших отношениях, то у него чувств нет, то у меня, и ссоры каждый день. Решила проверить во время расставания, как он отреагирует на мою «беременность». Теперь я точно не хочу быть с ним и ни в коем случае не рассчитываю на него как на родного человека. Спасибо производителям, - Елизавета, отзыв покупательницы шуточного теста на беременность. Работает! Парень поверил, сказал делать аборт… Я сказала, что не буду убивать ребенка. Парень пропал, - Юлия, отзыв покупательницы шуточного теста на беременность. Чувствую себя нехорошо, так как мой парень был очень рад, стал думать, кто же будет — мальчик или девочка. Стал представлять, что будет дальше. Мне было очень грустно говорить ему, что это был всего лишь розыгрыш. Вместе мы почти четвертый год, свадьбы не было пока, - Дарья, отзыв покупательницы шуточного теста на беременность



Зачем женщины врут о беременности?

Клинический психолог Геляна Ширикинова говорит, что есть две главные причины, которые толкают женщин на шутки о несуществующей беременности. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что такой пранк девушки устраивают для того, чтобы убедиться в надежности избранника и увидеть в нем такие качества, как ответственность, бережное отношение, благородство, — одним словом, все то, что женщины ценят в мужчинах.

Другой вариант, который, по ее мнению, даже более распространен, — это заставить партнера официально оформить отношения.

Психолог подчеркнула, что в обоих случаях розыгрыш не поможет получить желаемого. В первом случае — потому, что серьезность намерений мужчины оценивают не по реакции на незапланированную беременность, а по другим критериям.

«Как определить, готов ли человек к браку? Ответ очевиден: мужчина, который хочет создать семью и сделать это именно с вами, сам об этом открыто скажет. Во всех остальных случаях это нельзя считать свободным выбором», — предупреждает специалист.



В случае с принуждением к браку ситуация обстоит еще более драматично. По словам психолога, даже если под давлением обстоятельств и различных манипуляций брак будет заключен, такой союз точно не будет легким. Она пояснила, что в таких отношениях мужчина часто перестает проявлять знаки внимания, не делится со спутницей своими переживаниями и эмоциями.

Какое-то время он будет соответствовать сложным семейным ценностям в духе «мужчина должен», но кто сказал, что женщина за это время поменяется или перестанет на него давить? В итоге все это провоцирует ряд проблем, приводящих к развалу семьи, изменам или приобретению зависимости от алкоголя и других веществ, - Геляна Ширикинова, клинический психолог



Однако даже если женщина не собирается принуждать мужчину к браку, то шутка с незапланированной беременностью все равно не так проста и безобидна, как кажется. Ширикинова объясняет, что желание проверить партнера или партнершу всегда свидетельствует о высокой степени личной и ситуационной тревоги. Такое состояние, по словам психолога, может возникнуть, если и без того склонный к тревожности человек начинает подозревать измену, обман или много размышляет о будущем и ему обязательно надо удостовериться, что рядом надежный партнер.

Кстати, острая потребность в «надежном плече», по словам Ширикиновой, тоже достаточно тревожный сигнал. Психолог пояснила, что, как правило, желание иметь рядом сильного защитника возникает при склонности к созависимым отношениям. Она уточнила, что такие люди часто имеют привычку додумывать то, чего нет. Они склонны к магическому мышлению, им трудно выстраивать коммуникацию с другими.

Кроме того, психолог подчеркнула, что если возникает потребность удостовериться в надежности партнера, то, вероятнее всего, в паре уже ощущается нехватка безопасности. Ширикинова предупредила, что известие о выдуманной или настоящей беременности этого не изменит. Ощущение защищенности не появится ни после заключения официального брака, ни после рождения детей.

«Женщина чувствует себя в безопасности, когда мужчина готов оберегать ее по собственной инициативе, а не потому, что "надо"», — заявила психолог.



Она указала, что в здоровых отношениях у партнеров просто не возникает сомнений в намерениях друг друга, поэтому нет и необходимости устраивать проверки.

Как проверить отношения?

В то же время психолог Марк Трэверс полагает, что проверять отношения не только можно, но и нужно. По его словам, это надо делать постоянно на протяжении всей совместной жизни. Только вместо сомнительных розыгрышей и манипуляций он предлагает откровенно разговаривать друг с другом.

В идеале супруги должны отвлечься от повседневных дел, остаться наедине и целенаправленно обсуждать отношения: не изменились ли их ценности, остаются ли у них общие цели, как они справляются с переменами в жизни. В теории такие разговоры укрепляют семейный быт, на практике же у многих вызывают тоску и желание куда-нибудь спрятаться. Поэтому Трэверс предлагает для проверки чувств не вести долгие беседы, а использовать три контрольных вопроса.

По словам Трэверса, если при ответе на эти вопросы всплывают какие-то проблемы, их и нужно обсуждать, не отвлекаясь на другие темы. Также не стоит подобную проверку устраивать слишком часто, достаточно одного раза в месяц.

Как проверить чувства партнера?

Хотя психологи не рекомендуют проверять чувства партнера, особенно с помощью уловок, таких как ревность или незапланированная беременность, один надежный, а главное — этичный способ в их арсенале все-таки есть. По крайней мере в этом уверен психолог Джон Готтман, который изобрел специальный «птичий тест» для пар.

Суть этого теста заключается в том, чтобы привлечь внимание партнера к какому-то незначительному явлению или предмету и наблюдать за его реакцией. Например, Готтман советует выглянуть в окно и воскликнуть:

«Ух ты! Посмотри, какая красивая птица!»



Психолог утверждает, что в счастливых парах в 86 процентах случаях партнеры бросают дела и смотрят на птицу за окном. Если же в отношениях не все гладко и люди в них несчастливы, положительная реакция на тест будет лишь в 33 процентах случаев.

Лицензированный психотерапевт Гэри Браун подтвердил, что такая проверка партнера действительно может сработать. Он уточнил, что вместо птицы за окном может быть что угодно: смешная картинка в интернете, красивый закат, любопытная цитата в книге. Смысл происходящего, объясняет он, в том, что если мужчина или женщина отвлекаются от дел и рассматривают то, на что им указывает любимый человек, значит, они хотят разделять интересы и увлечения с партнером.

Если же человек игнорирует призыв или, еще хуже, реагирует агрессивно и раздраженно, то это признак отсутствия заинтересованности в партнере и в отношениях.

При этом Браун подчеркнул, что «птичий тест» — это любопытный эксперимент, не более того. Он далеко не всегда точно отражает взаимоотношения в паре. Например, если человек занят важным делом или поглощен любимым хобби, то он запросто может не реагировать на предложение отвлечься. Но это не означает, что его чувства угасли и он перестал ценить отношения.