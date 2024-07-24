Психолог рассказала, как быстро нужно искать нового партнера после развода

Спустя какое-то время после развода не стоит спешить и тут же заводить серьезные отношения, поскольку необходимо остыть и пережить этот период, заявила NEWS.ru психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она отметила, что у некоторых этот период длится три месяца, а у кого-то год. Если человек быстро находит нового партнера, он становится просто спасателем на время.

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Необходимо какое-то время остыть, пережить, потому что если тут же молниеносно находить другого человека, то это будет просто человек-спасатель, с которым в дальнейшем тоже будут очень сложные отношения. Поэтому сначала нужно вернуться к себе, осознать себя, выстроить свою целостность, после этого создавать отношения. У кого-то это будет через три месяца, у кого-то через год. Да, все это индивидуально, важно смотреть за своим состоянием. Важно, чтобы следующий партнер не был как спасение от тоски и грусти, — отметила Наумова.



Специалист добавила, что именно после полного психологического восстановления человек готов рассматривать и выбирать себе нового партнера. В таком случае отношения будут крепче, а любовь искреннее.

Ранее психолог и сексолог Александра Миллер заявила, что мужчина должен сам захотеть устроиться на работу и жениться, заставлять его что-либо делать в этом отношении нельзя. По ее словам, ответственный мужчина сам принимает решение в таких делах.