Психолог рассказал о «молодежной прослойке одиночек» в мегаполисах

Ранее считалось, что только пенсионеры в сельской местности живут в условиях отчуждения.

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Сейчас ситуация изменилась.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

«Раньше считалось, что одиночки — это обычно пенсионерки в сельской местности, а теперь в крупных городах образовалась молодёжная прослойка. С помощью ипотеки можно было за миллион купить отдельное жильё, с другой стороны, желая продвигаться как-то сначала по службе, добиться чего-то, образовалась ещё такая большая доля, которая определяет, что 40% домохозяйств у нас одинокие. Это объективные факторы произошли. Наложение двух факторов привело к такой ситуации, которая имеет тяжёлые последствия. Не думаю, что это злонамеренно было сделано».



Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила Госдуме инициировать разработку законопроекта о запрете пропаганды разводов и семейного одиночества. Она отметила, что в обществе растёт тенденция, угрожающая традиционным семейным ценностям, и это негативно сказывается на детях, формирующих своё восприятие семьи в раннем возрасте.