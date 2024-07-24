Какая неочевидная ошибка на собеседовании испортит о вас впечатление

Кажется, невозможно подготовиться к собеседованию настолько, чтобы ни капельки не волноваться. И все же чтобы получить работу мечты, нужно взять себя в руки.

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«Не откладывайте свои вопросы на конец собеседования», — советует эксперт по подбору персонала Жасмин Эскалера в интервью CNBC.



Вся суть в том, что есть риск совсем их не задать. Например, если рекрутер резко закончит встречу, чтобы перейти к следующему собеседованию, вы рискуете остаться в глазах представителя организации безынициативным и молчаливым кандидатом.

«Подумайте о том, что вы хотели бы узнать заранее, внимательно слушайте и пользуйтесь случаем, когда вы можете задать вопросы о том, что вы хотели бы знать. Воспринимайте это как беседу, а не как интервью», — объяснила специалист.



Впрочем, важно не перестараться — пускай инициатива остается за работодателем. В то же время ваше право запрашивать дополнительную информацию в процессе разговора. Если вас просят поделиться релевантным опытом, не стесняйтесь выяснить, какие именно параметры проектов интересуют HR-специалиста. Вы не можете быть досконально осведомлены о внутренних процессах компании, в которой никогда не работали.