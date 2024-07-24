Бизнес-тренер объяснил, как вернуть рабочий настрой после отпуска

После отпуска многие испытывают снижение мотивации к работе. Психолог и бизнес-тренер Павел Озеров рассказал, как сделать этот переходный период менее болезненным.

© unsplash

По мнению эксперта, важно вспомнить, зачем человек ходит на работу, какие личные цели и смыслы она ему дает, помимо финансовой стороны. Озеров посоветовал не бросаться в работу сразу после отпуска, а плавно перестраиваться на рабочий режим за 1–2 дня до выхода.

Для более легкой адаптации можно использовать «ритуал возвращения»: выпить кофе с коллегами, обсудить новости.

Также важно не забывать о физической нагрузке, которая помогает снизить стресс. Ходьба, бег, бассейн — все это положительно влияет на психологическое состояние.

"Перелеты, смена часовых поясов, климата и режима являются факторами стресса. Снизить его помогает физическая нагрузка. Поэтому и на отдыхе, и после возвращения в привычную обстановку не стоит сбрасывать со счетов влияние спорта на психологическое состояние. Это может быть ходьба, бег, бассейн. Доказано, что умеренная физическая нагрузка снижает уровень гормона кортизола в крови, стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья, в результате чего человек становится более спокойным и удовлетворенным", — добавил Павел в интервью «Петербургскому дневнику».



Озеров предложил нестандартный подход: выйти на работу в четверг или пятницу, чтобы иметь возможность отдохнуть в выходные.

Турагент Татьяна Сапронова ранее рассказала, что лучше взять отпуск осенью, а не летом, так как в этот период открывается больше направлений для путешествий.