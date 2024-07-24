Прелюдия перед сексом — проверенные «рецепты» от эксперта

Поддерживать качественный секс в долгих отношениях крайне непросто. Тем не менее важно научиться возвращать страсть, не боясь экспериментов в постели. Сексолог и психотерапевт Виктория Бекиева подсказала нам пять рецептов для налаживания атмосферы в постели с вашим партнером.

© Unsplash

Рецепт #1. «Прелюдия со вкусом»

Не секрет, что путь к сердцу мужчины лежит не только через секс, но и через его желудок. Сексолог поясняет, что забота о его вкусовых предпочтениях является мощным триггером к сексуальному отклику. Купите заранее продукты для блюда, от которого он фанатеет. Наденьте фартук на красивое белье или пеньюар и начинайте готовить под его чутким взором.

Виктория:

«Добавьте изюминку, украсьте его любимое блюдо сексуальным декором и подачей: зажгите свечи, разложи еду на своем теле, пусть атмосфера будет необычной и пьянящей».



Рецепт #2. «Утренняя прелюдия»

Многие женщины не любят утренний секс, а вот мужчины — напротив. Поэтому вы можете встать пораньше, принять душ, после чего приготовить вкусный кофе, тот, который он очень любит, включить его любимые треки, и нежно его разбудить.

Рецепт #3. «Прелюдия стриптизом»

Женщина, которая раздевается на глазах у мужчины и получает удовольствие от самой себя — весьма соблазнительное зрелище. Недаром они готовы платить за это большие деньги. Приготовьте сексуальное белье, включите приглушенный цвет.

Виктория:

«Советую немного перед этим порепетировать и снять себя на телефон. Когда будете готовы — танцуйте для него».



Можете устроить приватный танец на коленях. Все это станет бесценным опытом сближения для вас двоих.

Рецепт #4. «Прелюдия массажем»

Для мужчины, который устает на работе от напряжения — массаж головы или стоп станет незаменимым источником расслабления и удовольствия, главное, вовремя переключиться на другие участки тела и добавить жарких поцелуев. Сексолог напоминает, что у мужчины много эрогенных зон, мягко изучайте вместе с ним его тело и получайте удовольствие от процесса.

Рецепт #5. «Гормональная прелюдия»

Поглаживания и объятия дают гормональный выброс почти как при оргазме. Масло в помощь.

Виктория:

«Выливаете себе на грудь, ягодицы и скользите по его телу. Двигайтесь по внутренней поверхности бедра с остановкой в промежности».



Помните, что любая прелюдия начинается задолго до самого сексуального контакта, иногда за день, за два, и даже за неделю. Мужчина тоже чувствует — желанен он или нет. Поэтому всегда уделяйте внимание совместным делам, общению, давайте ему возможность выговориться, слушайте, не перебивая. Взамен вы получите его теплый отклик и желание дарить вам чувственное удовольствие.