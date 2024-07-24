Психолог рассказал об опасности «наказания молчанием»

Висхолдинг, или «наказание молчанием», опасен в отношениях, поделилась с «Газетой.Ru» психолог Анна Завертяева. По ее словам, такое поведение может ранить партнера и привести к формированию множества психологических проблем.

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"Используя висхолдинг, один партнер заставляет другого чувствовать вину и вынуждает самостоятельно догадываться о том, что произошло. Это состояние очень тяжело воспринимается психикой — мы не умеем читать чужие мысли, а молчание партнера способно сильно ранить и «загнать» в состояние неконтролируемого страха, потому что нам важно получать обратную связь от мира и понимать, что происходит", — рассказала психолог.



По ее словам, взрослый человек может не осознавать этот паттерн поведения, но «игра в молчанку» может также являться вредной привычкой или фишкой отдельного человека. При этом у висхолдинга могут быть разные причины. Например, страх столкнуться с эмоциями партнера, желание проигнорировать проблему, наказание или намеренная манипуляция.

"При помощи висхолдинга легко подсадить партнера на эмоциональные качели и сформировать неврозы: неделю с ним общаться каждые две минуты, а потом резко пропасть на месяц и молчать", — объяснила Завертяева.



Бывает и так, что «наказание молчанием» — неосознанно. Так внутренний ребенок хочет понять свою значимость, а окружающие его любят и ценят.

Психолог отметила, что висхолдинг в отношениях приводит к тяжелым последствиям. У партнера, с которым не разговаривают, снижается самооценка, рушится картина мира и образуется множество психологических проблем.

Если вы ловите себя на «наказании молчанием», нужно понять причину таких действий. Это может быть подавленная агрессия, устойчивая модель поведения, манипуляции или неумение говорить о проблемах. С партнером важно обсуждать свои чувства — к разговору можно вернуться, когда на него будут силы, добавила Завертяева.

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее заявила, что спустя какое-то время после развода не стоит спешить и тут же заводить серьезные отношения, поскольку необходимо остыть и пережить этот период. Она отметила, что у некоторых этот период длится три месяца, а у кого-то — год. Если человек быстро находит нового партнера, он становится просто спасателем на время.