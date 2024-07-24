Специалисты назвали самый отталкивающий эмодзи при знакомстве в интернете

Некоторые фразы и эмодзи могут создать крайне негативное впечатление о человеке при знакомствах в интернете, сообщает издание New York Post со ссылкой на результаты исследования сервиса для онлайн-знакомств Breeze. Так, большинство участников опроса назвали самым отталкивающим при общении в мессенджерах эмодзи-баклажан.

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"Недавний опрос одиноких людей выявил худшие сообщения для потенциальной пары, среди которых эмодзи с баклажанами оказались самыми отталкивающими", — говорится в публикации.



Кроме того, одними из самых худших фраз при знакомстве оказались «Без меня?» в ответ на сообщение про поход в душ, «Тебе нравятся плохие мальчики/девочки?» и «Тебе было больно, когда ты падал/падала с небес?».

Ранее опрос показал, что большинству россиянок больше нравятся выбритые мужчины, чем бородатые. По мнению 76% девушек, густая растительность на лице является непривлекательной. Только 19% опрошенных заявили, что борода делает мужчин харизматичнее и брутальнее, а также является признаком мужественности.

Также ранее в сервисе для знакомств TON Dating обнаружили анкету предпринимателя Павла Дурова. В ней указано, что она принадлежит основателю Telegram, «ВКонтакте» и TON. Кроме того, на странице размещены три фотографии бизнесмена.