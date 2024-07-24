Три интимных ритуала, которые укрепят ваши отношения с партнером

Для построения крепких и гармоничных отношений важно регулярно поддерживать искру, которая на первых порах вспыхивает между партнерами сама по себе. Люди, состоящие в счастливых союзах не первый год, рассказали о любимых совместных ритуалах – возможно, некоторые из них придутся по душе вам и вашей второй половинке.

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Простые радости

Для поднятия настроения любимого человека вовсе не обязательно тратить уйму денег и времени. Можно, например, завести привычку приносить кофе в постель, покупать на ужин определенный сорт мороженого или встречать партнера с работы, если знаете, что ему это будет очень приятно.

Зрительный контакт

В современных реалиях бывает сложно отвлечься от гаджетов и уделить стопроцентное внимание человеку. И все же это вполне возможно, поэтому старайтесь не отвлекаться на посторонний шум во время бесед со второй половинкой и поддерживать с ней длительный зрительный контакт. Видеть заинтересованность всегда приятно.

Смех-поддержка

Здорово, когда над шутками от души смеется вся компания. Но порой они выходят глупыми, и в такие моменты весельчаку может стать неловко. Если на его месте оказывается ваш партнер, поддержите его – скажите то, что отвлечет внимание окружающих или завершите шутку на свой лад. Возлюбленный это точно оценит.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как сохранить искру в отношениях.