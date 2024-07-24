Почему возникает зависть к подруге и как избавиться от этого чувства

Вокруг женской дружбы собрано множество мифов. Многие утверждают, что такого явления не существует, так как девушки дружат «против кого-то» или выбирают подруг, на фоне которых они будут выглядеть более выигрышно. К сожалению, нередко приятельская ревность действительно разрушает отношения из-за постоянных сравнений себя с близким окружением. Подробнее об этом явлении «Вечерняя Москва» узнала у психолога и эксперта по коммуникациям Татьяны Васильковой.

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Почему возникает чувство зависти к подруге

Изначально необходимо пояснить, что завистью является некая конкуренция, с целью «выявления лучших», пояснила эксперт. Первая женщина, с которой девочка вступает в подобные соревнования, — ее мама.

"Особенно это четко видно, если дочь — единственный или старший ребенок, так как младшая уже возьмет за ориентир сестру. Конкуренцию в разрезе семьи увидеть сразу непросто. Например, мама хочет в игровой форме «Кто первый?» предложить дочке добежать до магазина и в результате выигрывает. Естественно, девочка разозлится и почувствует себя более слабой", — заметила Василькова.



Взрослея, подобные качества мамы дочка пытается распознать в подруге, продолжила психолог. Из-за чего как бы сразу закладывает желание конкурировать с ней.

"Девушка начинает смотреть на всех женщин через призму матери, возможно, даже неосознанно. Если она привыкла конкурировать с родительницей, то продолжит это делать уже с другими, — считает специалист. — Понаблюдайте, вероятно у ваших лучших подруг есть те привычки или черты характера, которых вам не хватало от мамы. Завязывая дружбу с ними, вы хотите восполнить некоторые пробелы из детства."



Что делать, если вы чувствуете зависть к подруге

По словам Васильковой, существуют два противоположных чувства — зависть и восхищение.

"Что вы испытываете, когда видите красивую, успешную подругу? Человек может выбрать, как отреагировать на подобную ситуацию: вдохновиться или разозлиться без повода. Необходимо проделать большую психологическую работу, чтобы прийти к договоренности с собой и научиться выбирать нужное чувство. Искренне восхищаться подругой может та, которая восхищалась своей мамой. Если же таких эмоций не сохранилось из детства, то и за подругу будет сложнее испытывать радость", — пояснила психолог.



Зависть в младшем возрасте зарождается тогда, когда девочку часто сравнивали с кем-то и не в ее пользу: «Вот я в твои годы уже умела быстро читать, а ты нет»; «Твоя одноклассница получает всегда пятерки, а у тебя плохие отметки». Подобные высказывания сильно отражаются на самооценке и становятся фундаментом для зависти ко всем, кто хоть в чем-то может вас превзойти, подчеркнула эксперт.

"Восхищаться другими женщинами легко той, кто умеет видеть положительное в себе. Талантливая девушка никогда не будет завидовать подруге, которая также добилась определенных успехов. Ей несложно сделать комплимент, если она и к себе относится с заботой и любовью. В женской дружбе конкуренция отсутствует, когда обе женщины самодостаточны, обладают адекватной, высокой самооценкой и не боятся поделиться этим друг с другом", — заверила Василькова.



Если вы хотите избавиться от завистливых чувств, мешающих вам общаться с приятельницами, необходимо научиться восхищаться мамой, посоветовала психолог.