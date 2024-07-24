Призрак бывшей: как понять, что ваш мужчина любит свою экс-подругу

Вы начали встречаться с очаровательным мужчиной, и все вроде бы хорошо, но сомнения разъедают вашу душу. А уж не сохнет ли любимый по своей прежней спутнице жизни?

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Очевидных признаков этого нет: ее именем он вас ни разу не назвал, клянется и божится, что любит только вас. Но интуиция шепчет: «Тут что-то неладно».

Если вы счастливы и не сомневаетесь в своем мужчине, значит, он не дает повода. Но вот если вам кажется, что его сердце по-прежнему принадлежит бывшей, то вам не найти покоя. Отношения с избранником развиваться не будут, ведь он к ним еще не готов. Мужчина полностью погружен в старые чувства и обиды, он живет прошлым, а не настоящим. Скорее всего, вам придется сражаться с призраком бывшей и все время ей проигрывать. Попутно вы наживете себе кучу комплексов и испортите нервы.

Чтобы исключить третьего лишнего (пусть и призрачного) из своих отношений, сверьтесь по неочевидным признакам неравнодушия мужчины к своей бывшей.

Признаки того, что мужчина не отпустил прошлую любовь

1. Расставание предложила женщина

Мужчина может долгое время после разрыва мучиться рефлексией из-за него, если инициатором был не он, а его бывшая. Ему будет трудно избавиться от тяжких мыслей и попыток понять, что было не так, в чем он провинился и как все можно исправить. Если времени после их разрыва прошло немного, а он так и не разобрался в причинах и не успокоился, то ему явно будет не до вас. Он будет купаться в своих чувствах — в злости, обиде, сожалениях и ностальгии.

2. Он быстро признался вам в любви

Если ваши отношения стали развиваться стремительно, особенно, учитывая, что он недавно расстался с бывшей, это повод задуматься.

Если мужчина почти сразу признается вам в любви, предлагает жить вместе, вполне вероятно, что он просто «выбивает клин клином». Для него точка в старых отношениях так и не поставлена, и он хочет утереть нос любимой и так ей отомстить. Или же таким образом подтвердить свою пошатнувшуюся уверенность в себе, как мужчине. Ведь после разрыва его самооценка явно пострадала.

3. Не торопится впускать в свою жизнь

Если мужчина не прожил свое прошлое, то он может быть не готов впустить вас в свою жизнь. Он не хочет знакомить вас с родными и друзьями, не приглашает в свой дом. Он уделяет вам мало внимания и пропускает назначенные встречи. Не помнит о вашем дне рождении и о других поводах вас поздравить.

В этом случае очевидно, что вас в его жизни нет. Отпустите его и займитесь своей жизнью.

4. Он часто вспоминает бывшую

Когда мужчина часто и неуместно вспоминает свою бывшую, то вы для него скорее друг и «жилетка», чем вторая половинка. Плохой знак, если он по ней скучает и часто вспоминает, чем они занимались вместе, куда ходили, с кем встречались. Непонятно, зачем в этой ситуации ему нужны вы, если в своих мыслях он продолжает жить с ней?

5. Негативно реагирует на воспоминания о бывшей

Обратная ситуация, когда он вообще не хочет вспоминать про бывшую, и взрывается при одном упоминании о ней. Это тоже дурной знак, говорящий о неразрешенных конфликтах и обидах, которые будут мешать нынешним отношениям. Его ненависть — это изнанка непрожитых чувств любви. Его сильные эмоции, даже отрицательные, при упоминании бывшей, сигнализируют об его неравнодушии к ней.

6. Сравнение с бывшей

Это ясный сигнал — «уходи!». Если ваш мужчина постоянно сравнивает вас с бывшей, и эти сравнения не в вашу пользу, то ничего хорошего в этом союзе ждать не приходится. Вам никогда не стать его «идеальной бывшей», потому что вы — это вы. Но вы сможете быть идеальной девушкой для кого-то другого. А нынешнему мужчине оставьте его любимый призрак бывшей.

Даже если это скрытые сравнения, типа «она тоже любила этот фильм», это сигнал, что его чувства к прежней женщине еще не угасли.

Что делать в случае «треугольника» с бывшей

Ответ прост — уходите из отношений, ведь в них выбор мужчины пал не на вас. Вы не сможете стать ему спасителем, если только вы не работаете психологом.

Для ясности картины вы можете поделиться с ним своими сомнениями и рассказать о своих чувствах, но если мужчина не готов забыть бывшую, то счастья в этих отношениях не будет. Лучше поискать его в другом месте и с другим человеком.