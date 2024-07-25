Перечислены истинные причины супружеских измен

К вступлению в брак многих подталкивает перспектива создания длительных доверительных отношений, приумножающих радость жизни. Но иногда вместо радости союз двух людей «пропитывается» обоюдным недовольством. В свою очередь, это становится поводом для супружеских измен.

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По словам семейного психолога Анны Елизарьевой, люди условно делятся на два типа: те, кто никогда не прощает измен и те, кто пытается разобраться в причинах неверности.

Побег от реальности

«Измена — это следствие нарушенного контакта между супругами. В таком случае она становится попыткой убежать от проблем и закрыть свои потребности в другом месте. Например, получить одобрение, внимание или восхищение от другого человека вместо того, чтобы обсудить это со своим партнером.

Конечно, чаще всего это происходит неосознанно. Когда в семье трудный, кризисный период, кажется, что другой человек может на время решить проблемы и поможет забыться. Но это ловушка, потому что проблемы никуда не испарятся», — говорит Анна.

«Если кто-то из супругов постоянно недоволен своим партнером, пытается все держать под контролем, то это приводит к напряжению внутри семьи. А если оба недовольны друг другом, то это ядерная смесь из неприятных эмоций и негатива. Чтобы хоть как-то снять напряжение, может появиться третий человек, который возьмет на себя функцию «разрядки», ведь с ним будет весело, хорошо и не нужно решать семейных проблем», — отметила она, таким образом охарактеризовав измену как попытку убежать от реальности.

И другое...

По сути, не устраивающая действительность — это одна глобальная причина неверности в браке. Но внутри этой причины есть множество факторов, которые на первый взгляд могут показаться незначительными, но на самом деле являются чрезвычайно важными для каждого человека. Их перечислила семейный психолог Наталья Грачева:

Нереализованные эмоциональные потребности

Одной из основных причин измен является неудовлетворенность, и не совсем в сексе. Когда один из партнеров чувствует недостаток внимания, заботы, любви, поддержки или понимания, он может искать эти эмоции на стороне. Эмоциональная изоляция и нехватка близости могут подтолкнуть человека к поиску утешения и поддержки у другого человека.

Отсутствие близости

Физическая и сексуальная близость играют важную роль в отношениях. Недостаток сексуальной активности, несовместимость в предпочтениях или неудовлетворенность качеством секса могут привести к поиску новых сексуальных партнеров. Люди могут изменять, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, которые не находят удовлетворения в браке.

Желание разнообразия и новизны

Некоторые люди изменяют из-за желания испытать новые ощущения и эмоции. Рутинные отношения могут вызывать скуку и чувство застоя, и человек начинает искать новые впечатления на стороне. Стремление к «разнообразию» может стать сильной мотивацией для измены.

Личные проблемы и неудовлетворенность собой

Внутренние конфликты и личные проблемы также могут стать причиной измен. Низкая самооценка, кризис среднего возраста, чувство неудовлетворенности своей жизнью или карьерой могут заставить человека искать подтверждение своей значимости и привлекательности через измену. Это может быть попыткой повысить свою самооценку и почувствовать себя лучше.

Проблемы в отношениях

Еще одна распространенная причина измен. Неудовлетворенность партнером, частые ссоры, недопонимание, обиды и разочарования могут привести к тому, что человек начнет искать утешения и поддержки на стороне. Невозможность разрешить конфликты и восстановить гармонию в отношениях может подтолкнуть к измене.

Отсутствие общих интересов и целей

Отсутствие общих интересов — не проблема. Мужчины и женщины очень разные по натуре, поэтому найти одинаковые интересы очень сложно.

Но когда у партнеров нет общих целей, отношения могут стать не такими значимыми. Разные жизненные пути и устремления могут вызвать чувство отчуждения и разобщенности, и не просто так: некоторые цели в жизни нереально совместить. Например: «я хочу детей, а он нет» — и как тут найти компромисс? Это может привести к поиску человека, с которым можно разделить свои интересы и цели.

Влияние окружения и социума

Образ жизни, окружение и социальное давление также могут влиять на склонность к изменам. Культуры, в которых измена рассматривается как норма, или окружение, поощряющее подобное поведение, могут способствовать изменам. Примеры друзей или коллег, изменяющих своим партнерам, могут снизить моральные барьеры и сделать измену более приемлемой.

Возможно ли прервать череду измен в браке? Непростой вопрос, поскольку едва ли возможно что-то запретить взрослому человеку. Но на начальном этапе совместной жизни (а в дальнейшем это войдёт в привычку и станет нормой) эксперты рекомендуют супругам доверительно общаться, проговаривая свои желания, потребности и эмоции. Это поможет лучше понять друг друга, а значит, искать понимания на стороне уже не придётся.