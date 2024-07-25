Специалист объяснил желание женщин жить без секса

Психолог Джастин Лемиллер рассказал, что каждая шестая женщина выбирает жизнь без секса. Причины осознанного отказа от интимной близости эксперт объяснил изданию Psychology Today.

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По словам Лемиллера, как правило, целибат выбирают очень молодые и пожилые женщины. Таким образом они справляются с усталостью от свиданий и минимизируют риск токсичного поведения со стороны партнера. Также отказ от секса позволяет им сконцентрироваться на построении карьеры и повышении самооценки, добавил эксперт.

«На фоне движения #metoo многие женщины стали считать секс более рискованным, чем раньше. В сочетании с постоянным разрывом между оргазмами (мужчины достигают кульминации намного чаще женщин, — прим. «Ленты.ру») многие женщины воспринимают секс как занятие, в котором потенциальные риски просто перевешивают выгоды», — объяснил Лемиллер.



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