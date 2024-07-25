Мужчина узнал о поступке жены и выгнал ее из дома

Пользователь Reddit поделился историей о том, как узнал об одном поступке жены и выгнал ее из дома. Женщина продала картину, которую написал покойный друг ее мужа.

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Автор поста рассказал, что у нее был друг детства, который ушел из-за рака.

«Это было невероятно тяжело для меня. Он был удивительным художником и нарисовал для меня красивую картину, которой я дорожил», — отметил герой истории.



После ухода друга мужчина повесил картину в спальне.

«Моя жена всегда не любила моего друга и говорила, что ненавидит картину, называя ее уродливой», — пожаловался рассказчик и добавил, что его супруга предлагала переместить картину в гараж.



Недавно, по словам мужчины, он не обнаружил картину в спальне, после чего его жена призналась, что продала ее в комиссионный магазин.

«Я был в ярости и сказал, что не хочу больше видеть ее в доме и предложил развод. Она начала плакать и пообещала вернуть картину, но я был сыт по горло и выгнал ее. Дом ее родителей находится недалеко, поэтому я знал, что ей есть, куда пойти», — рассказал автор.



В комментариях многие предположили, что мужчина захотел развестись с супругой не из-за картины, а из-за ее неуважения к нему. Другие также посоветовали автору вернуть картину.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала об одном поступке свекрови в отношении ее дочери. После этого она выгнала пожилую женщину из дома.