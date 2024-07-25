Мужчинам перечислили лучшие способы максимально продлить половой акт

Максимально продлить половой акт мужчине помогут: смена поз, презервативы и снижающие чувствительность мазь или крем, рассказал NEWS.ru сексолог Павел Фельдман. Он отметил, что также можно прибегнуть к френулотомии (пластика уздечки) и обрезанию.

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Чаще меняйте позы — это и передышка, и разная чувствительность. Укрепляйте мышцы тазового дна, эффективно упражнение Кегеля. Можно прибегнуть к френулотомия (пластике уздечки) или к циркумцизио (обрезанию). Делайте перерыв, переключаясь, например, на ласки, как бы сбивая возбуждение. Дождитесь пока отойдет и продолжайте, со временем вы станете все лучше и дольше удерживать это возбуждение, — подчеркнул Фельдман.



По его словам, в ряде случаев выручит «более агрессивный половой акт». Он объяснил, что избежать «быстрого финала» поможет смена темпа.

Иногда именно чрезмерная нежность приводит к быстрому финалу. Попробуйте более агрессивный темп. Чередуйте частоту и глубину фрикций. Думайте об удовольствии партнерши, а не о себе. Не думайте о неудачах, такое бывает. Просто идите на второй круг. Уменьшите прелюдию, часто именно за счет них мужчина перевозбуждается еще до начала, — добавил Фельдман.



Эксперт напомнил о презервативах. Собеседник подчеркнул, что они снижают чувствительность, а также предупреждают нежелательную беременность партнерши и заражении венерическими заболеваниями.

Используйте презервативы, они уменьшают чувствительность, эта привычка полезна для вашего здоровья и уменьшения риска не запланированной беременности и заражения ЗППП. Мази, кремы с лидокаином, с охлаждающим эффектом либо 10% раствор лидокаина. Убедитесь, что у вас нет аллергии на данные средства, — подытожил Фельдман.



Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что чрезмерное употребление шоколада может плохо повлиять на потенцию у мужчин. Выбирая продукт, нужно проверять в нем содержание какао. Круглова также развеяла миф о том, что шоколад является афродизиаком. Умеренное потребление не повлияет на половую систему.