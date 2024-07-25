Психолог рассказала, как человек превращается в «душнилу»

«Душные» люди, как правило, навязывают свое мнение и желания окружающим, заявила NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, с ними достаточно тяжело общаться, поскольку не каждый может вынести такую гиперсерьезность. «Душнилы» являются достаточно жесткими перфекционистами.

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То есть это люди, которые во всем видят какие-то недочеты, им нужно, чтобы все было сделано по правилам и в быстрые сроки. С такими людьми достаточно тяжело общаться, так как не каждый может вынести такую гиперсерьезность даже к простым вещам, которые для обычно человека кажутся незначимыми, но для «душнилы» просто необходимы. Перфекционистом вообще тяжело быть по жизни, — пояснила психолог.



Дугенцова уточнила, человек сам себе мешает замечать какие-то позитивные моменты. «Душнила» не позволяет себе наслаждаться жизнью, что лишает его хорошего общения.

Такие люди, как правило, навязывают другим свою точку зрения и желания. Из-за этого страдает, опять же, их коммуникация в отношениях, дружбе и коллективе. Соответственно, таким личностям сложнее найти партнера либо человека, который будет находиться рядом с ним. Один из базисов дружественного общения — это чувство юмора, а у «душнил» оно искажено за счет их особенностей типа личности, — добавила Дугенцова.



Психолог подчеркнула, найти настоящего друга, с которым можно хорошо проводить время, таким людям тоже сложно. Чтобы не быть «душнилой», специалист порекомендовала научиться понимать свои эмоции и быть готовым идти на компромиссы. Во взаимоотношении с другими людьми, отметила Дугенцова, проявлять гибкость необходимо.

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