Три простых правила для реальных знакомств в эпоху дейтинговых приложений

Поколение Z устало от приложений для знакомств и предпочло бы встречаться с людьми в реальной жизни, согласно данным компании Statista. Впрочем, причастность к любому другому поколению не мешает вам вернуться к знакомствам к реальности. В этом вам помогут следующие 3 совета.

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Не скрывайте своих целей

Тотальная цифровизация сферы знакомств не прошла даром — многие успели привыкнуть к «взаимным симпатиям» и подробным анкетам. В реальности взаимность не гарантирована, а намерения незнакомца, скорее всего, будут для вас абсолютной загадкой. Чтобы не ждать от секса на одну ночь романтической истории длиною в жизнь, после приятной беседы лучше сразу уточнить, чего ожидаете от знакомства мужчина и вы сами — серьезных отношений или возможности провести вечер в приятной компании без особых обязательств.

Сосредоточьтесь на общении

Рассматривать каждого встречного как потенциального партнера — не совсем корректно. Не зацикливайтесь на поиске романтического партнера, но и не упускайте случая для мимолетного общения. Делайте комплименты, делитесь отзывами и уместными советами, шутите и заводите разговор при случае — «тем самым» может оказаться парень из очереди в супермаркете или прежде молчаливый сосед, которого вы регулярно встречаете в лифте.

Оторвитесь от смартфона

Крайне сложно познакомиться с новыми людьми, пока вы активно переписываетесь со старыми знакомыми в Сети. Если вы настолько увлечены своим гаджетом, что совсем не сталкиваетесь взглядом с окружающими, ничего не выйдет. Попробуйте определить часы, когда вы целиком и полностью сосредоточены на реальности. Сперва это может быть непростой задачей, но вскоре вы начнете замечать других людей без телефона — а там и до знакомства недалеко.