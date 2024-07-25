Назван лучший способ справиться с гневом

Предпочитаете «выпускать пар»? Похоже, что это неэффективно. По результатам обзора 154 исследований на эту тему эксперты пришли к выводу, что энергичные занятия не смогут вам помочь подавить свой гнев на самом деле. В список неэффективных способов совладать со злостью попали даже спортивные активности: удары по боксерской груше, бег трусцой и езда на велосипеде. По мнению ученых, они не помогут вам успокоиться, хотя и заставят утомиться. Так что все упражнения, что приводят к физиологическому возбуждению, когда у вас учащается сердцебиение, повышается кровяное давление и частота дыхания, можно смело вычеркивать из списка «успокаивающих».

© Super.ru

«Такие снижающие возбуждение виды деятельности, как глубокое дыхание, расслабление мышц, йога, медитация и осознанность, помогут контролировать и даже "подавлять" чувство гнева и агрессивные импульсы», — пришли к выводу ученые в отчете, опубликованном в Clinical Psychology Review.



Совокупная выборка участников ранних исследований составила более 10 тысяч человек.