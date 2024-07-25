Психолог объяснила, как «не зацикливаться» на собственных недостатках

Важно «искусственно» фокусировать внимание на достоинствах.

© Global Look Press

Стоит «проявлять любовь» к себе.

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Анна Девятка.

«Любовь к себе выражается в знании сильных своих частей. Большинство людей сосредотачивается на том, что можно критиковать, исправлять. На самом деле это не приводит к развитию, это приводит к тому, что люди циклятся на том, что у них что-то не так. Важно акцентировать искусственно внимание на том, что у людей получается, и на том, что они считают своими сильными сторонами. Это и есть проявление любви к себе. Критика хороша, когда у человека есть внутренний фундамент в каком-то деле. Например, если человек хорошо готовит, и ему сказали, что в еде его мало соли, это не является болезненной критикой. А если человек только начинает готовить, делает первые шаги, то критиковать его не рекомендуется, потому что это отбивает мотивацию. Это касается не только готовки, но и учёбы, чтения книг, изучения иностранных языков. Пока внутренней успешности нет, чем больше критики, тем больше мотивация снижается».



Ранее диетолог призвала кидать дротики для купирования тяги к сладкому из-за стресса. Также можно совершить прогулку. Не стоит «заедать» тревогу.