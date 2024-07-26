В Минздраве рассказали о позитивном влиянии на здоровье браков между сверстниками

Вопреки распространённому мнению о том, что большая разница в возрасте супругов способствует «омоложению», этого чаще добиваются пары одного возраста.

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Успешные в семейной жизни люди медленнее стареют, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва.

«Есть такое мнение, что если женщина или мужчина выбирают себе партнёра моложе, то они сами становятся моложе. Но на самом деле есть такие исследования, которые показывают, что всё-таки самые успешные браки и те, которые влияют лучше на здоровье, — это браки близких по возрасту людей. На мой взгляд, когда очень большая разница в возрасте, вернее даже не на мой взгляд, а это результаты социологических и клинических исследований, что всё-таки, во-первых, брак очень влияет на здоровье и на процесс старения. Стареют медленнее те, кто успешнее в семейной жизни, у кого благополучная семья, семья играет огромное значение. И всё-таки это должно быть небольшое различие в возрасте. Но я бы не хотела прямо давать советы, любовь всё-таки такое дело».



Ранее в Минздраве констатировали замедление процессов старения у россиян. Физиологическая, трудовая и социальная активность людей увеличивается. В частности, на это влияют «комфортная жизнь», развитие технологий и профилактическая медицина.