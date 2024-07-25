Родитель и ребенок: психолог поделился мыслями о ролях в отношениях

В своей авторской колонке практикующий психолог и автор телеграм-канала «По-моему, мне пора» Юлия Егорова делится мыслями, которые возникают в перерыве между сессиями, и делится личными рекомендациями психологической литературы.

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Встретились с подругой на кофе. Диалог начался с фразы: «Я всё! Больше не вывожу. Мне кажется, я слишком много делаю в наших с мужем отношениях. Иногда чувствую себя не женой, а матерью. Какое-то нереальное напряжение».

Возможно, вам знакома эта ситуация? Причём работает это и в другую сторону — чувствую себя вечным отцом, а не мужем.

Подразумевается, что «взрослый человек» располагает необходимыми знаниями и умениями для принятия важных решений. И взрослые на самом деле должны помогать реальным детям обрести навыки самостоятельности, иногда принимать за них решения и являться опорой. Но это дети!

Вернёмся в отношения между мужчиной и женщиной.

Часто в отношениях проигрывается перенос детско-родительской модели поведения или попытки компенсировать детские дефициты через фигуру партнёра. Например: дефицит родительской любви. Ни один партнёр не сможет стать для вас мамой/папой и полюбить, как они. Постарайтесь увидеть любовь именно вашего партнёр, наслаждайтесь ей и убирайте свои ожидания. Иначе они могут привести к обидам и агрессии, а дальше — к ссорам и разногласиям.

Рассмотрим на примере. У ребёнка психологическое детство закончилось очень рано: инфантильные родители, самостоятельное воспитание младших братьев и сестёр. Такой ребёнок умеет только «ДАВАТЬ» и не умеет «БРАТЬ». Вроде бы он «сильная личность», но жизнью правит баланс. Здоровый и счастливый человек пользуется всеми психологическими навыками без западаний.

Если вы из-за своих травм занимаете позицию родителя (всегда дающего), то партнёру ничего не остаётся, как взять на себя роль ребёнка либо постоянно биться за статус «старшего»/главного. А возможно к вам притянется человек с ещё более инфантильными копинг-стратегиями. И через несколько лет совместной жизни появятся вопросы: «А что ж супруг/супруга решить и сделать ничего не может?» Оказывается, в этом есть и ваша ответственность. Роли-то уже все распределены. Часто они распределяются бессознательно, но почти всегда имеют чёткую вторичную выгоду под собой.

Конечно, в определённые моменты жизни мы все нуждаемся в бόльшей поддержке или в том, чтобы кто-то взял решение на себя. А иногда можем сами взять ответственность и проявить инициативу. И это нормально! Главное, без западаний в одной роли!

Но!!! Если вы хотите счастливых и здоровых отношений, вы должны стремиться быть на равных! Вы должны быть оба взрослые!