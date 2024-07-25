Опрос показал психологическое состояние россиян и как они к нему относятся

По мнению 39% опрошенных, за последние два-три года число россиян, обращающихся к профессиональным психологам и психотерапевтам, увеличилось. Такие данные следуют из опроса Фонда общественное мнение.

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18% россиян отметили, что часто испытывают стресс. Больше половины утверждает, что легко с ним справляются, и только 10% обращались за помощью к профессиональному психологу. При этом 27% респондентов допускают такую возможность.