Опрос показал психологическое состояние россиян и как они к нему относятся

Как часто россияне сталкиваются со стрессом и обращаются ли они за помощью к психологам?
По мнению 39% опрошенных, за последние два-три года число россиян, обращающихся к профессиональным психологам и психотерапевтам, увеличилось. Такие данные следуют из опроса Фонда общественное мнение.
18% россиян отметили, что часто испытывают стресс. Больше половины утверждает, что легко с ним справляются, и только 10% обращались за помощью к профессиональному психологу. При этом 27% респондентов допускают такую возможность.