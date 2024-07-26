Женщинам назвали секреты незабываемого секса

Сексолог Трейси Кокс посоветовала женщинам не верить всему, что они до этого знали о сексе, а также не использовать порно как руководство к действию. Секреты незабываемой интимной близости специалистка раскрыла в комментарии Mail Online.

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Кокс заявила, что порнофильмы стоит считать пособием по получению удовольствия от секса и достижению оргазма. По ее мнению, большая часть подобного контента основана на мужских фантазиях, и это почти полная противоположность тому, что хочет получить во время близости большинство женщин.

Вместо этого сексолог посоветовала женщинам всегда использовать во время близости смазку, вне зависимости от степени возбуждения, так как дополнительное увлажнение сделает половой контакт еще приятнее. Также она призвала женщин не бояться экспериментировать, ведь даже изначально отличная сексуальная жизнь нуждается в разнообразии.

Также Кокс обратила внимание, что, по статистике, в длительных отношениях в четверти случаев партнеры занимаются сексом, когда один из них не особо горит желанием, но хочет доставить удовольствие другому, и это нормально. Также, по ее словам, стоит помнить, что потрясающий секс не всегда заканчивается оргазмом, поэтому надо наслаждаться процессом, а не гнаться за кульминацией.

«Помните, что химия — это хорошо, но техника важнее. К счастью, сексуальным навыкам можно научиться. Обучайтесь и спрашивайте партнера, чего он хочет», — подчеркнула Кокс.



При этом мастурбацию Кок признала полезной, но в умеренных дозах. Она отметила, что, если после самоудовлетворения пропадает желание заниматься сексом с партнером, нужно отказаться от нее или мастурбировать реже.

В заключение сексолог призвала всегда откровенно сообщать партнеру о своих желаниях.

«Не говорите: "Я хочу больше романтики", скажите: "Мне бы очень хотелось, чтобы ты создал обстановку для секса, приглушив свет и включив музыку". Для разных людей одни и те же вещи имеют разное значение», — подвела итог Кокс.



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