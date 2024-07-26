Найден необычный способ получать удовольствие с помощью порно

Секс-эксперт Джейми Белл посоветовал смотреть, читать или слушать порно дозированно, небольшими порциями в течение недели для получения микроудовольствий. Необычный способ повышать себе настроение и получать удовольствие он назвал изданию Huffington Post.

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По словам Белл, прослушивание контента для взрослых может поднять настроение, расслабиться, повысить концентрацию внимания и производительность. Так, 98 процентов участников недавнего опроса заявили, что прослушивание аудиоэротики улучшает самочувствие, а 92 процента респондентов обнаружили, что эта привычка положительно сказывается на их личной жизни.

«Дозированное потребление порно может быть полезно для интимных отношений. Это позволит найти идеи для секса и настроиться на близость даже во время напряженной недели», — прокомментировал секс-эксперт.



При этом Белл назвал порно в аудиоформате оптимальным форматом, так как прослушивать ролики можно в любом месте и в любое время, например, во время похода в магазин.

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