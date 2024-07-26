Опрос показал, как россияне относятся к сексу по переписке

Дейтинг-сервис Mamba провел опрос и рассказал «Газете.Ru», как россияне относятся к секстингу (сексу по переписке, — прим. Газета.Ru) на начальном этапе знакомства и часто ли его практикуют. Оказалось, что почти половина мужчин готовы к серьезным отношениям после секстинга, в то время как большинство россиянок считают это пустой тратой времени.

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Как показало исследования, мужчины чаще практикуют секстинг, но с теми девушками, которые им нравятся.

«При этом большинство мужчин считают секстинг обязательным элементом романтики, так как это, по их мнению, подогревает страсть. С этим утверждением согласна лишь четверть женщин, а остальные считают, что секстинг просто не нужен», — заявили эксперты.



Они также отметили, что у женщин и мужчин эротический контент вызывает разные чувства.

«Большинство мужчин отметили такие эмоции, как «уважение за смелость» и «радость», если женщина участвует в секстинге. У женщин ситуация ровно обратная: чаще всего они ассоциируют секстинг с чем-то непристойным, и только некоторые из них воспримут это спокойно и будут откровенно рады», — говорится в опросе.



По мнению опрошенных женщин, чаще всего секстинг начинают мужчины, и только в редких случаях они. Однако опрошенные мужчины заявили обратное: именно женщины выступают инициаторами переписок.

«Половина россиянок не захотят идти на свидание после секстинга, а еще четверть считают, что мужчины, склонные к виртуальным забавам, никогда не встречаются в оффлайне. При этом только 9% мужчин исключают серьезные отношения после секстинга, все остальные готовы к продолжению», — добавили эксперты сервиса.



Что касается личных границ, то мужчины и женщины сходятся в том, что все должно быть по взаимному согласию, без принуждения и уважительно.