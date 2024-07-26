Помогают ли хобби в работе, выяснили эксперты

Сервисы Работа.ру и СберПодбор провели анализ и выяснили, как часто россияне применяют полученные в процессе хобби навыки в своей работе. В масштабном исследовании приняли участие 3,5 тысяч человек из разных регионов страны. Об результатах проведенной работы авторы рассказали «Вечерней Москве».

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Больше трети россиян любят в свободное от работы время читать книги, 27 процентов предпочитают путешествовать, а 23 процента активно занимаются спортом. 18 процентов опрошенных часто слушают музыку, а 17 процентов увлекаются садоводством и огородничеством, 14 процентов — рукоделием.

10 процентов респондентов в качестве хобби выбрали фотографию, 7 процентов — рисование. Примерно столько же людей коллекционируют марки, монеты и открытки. 17 процентов выбрали вариант ответа «Другое», где отметили стендовый моделизм, радиотехнику, танцы, ремонт советских мотоциклов и и многое другое.

Больше половины опрошенных россиян рассказали, что приобретенные благодаря хобби умения пригодились им на работе.

Более 20 процентов респондентов, у которых есть хобби, сообщили, что приобретенные навыки помогают развивать аналитическое мышление и лучше управлять своим временем. 22 процента стали легче справляться с проблемами, а каждый пятый участник исследования с помощью хобби тренирует терпение и выдержку.

17 процентов участников опроса таким образом улучшают концентрацию внимания, 10 процентов — моторику. 8 процентов развивают умение работать в команде, 6 процентов — творческое мышление, а 5 процентов — навыки коммуникации.

Россияне считают достойной пенсию в среднем размере 48,1 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. По данным сервиса, с возрастом запросы россиян растут. Так, респонденты до 24 лет хотели бы в среднем получать 44,3 тысячи рублей пенсии в месяц, а люди старше 45 лет — 50,2 тысячи рублей.