Психолог объяснил, почему людям бывает нужно «долго и тяжело болеть»

Так человек хочет уйти от решения более «значимых» проблем, получив «право» на бездействие.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Вторичная выгода болезни. Зачем нам иногда нужно очень долго и тяжело болеть? Потому что, когда мы тяжело болеем, мы имеем абсолютное легализованное право не заниматься больше никакими сферами в своей жизни, ничего не менять, не решать никаких забот, хлопот и вообще не вступать ни в какие дискомфортные состояния, дискуссии, проекты карьерные и личностные, если мы занимаемся здоровьем. Мы заболели, и наше здоровье — это самое важное. Нам самое главное не думать ни о чём другом. Человек, решая проблемы со здоровьем, перестаёт решать другие очень значимые жизненные проблемы, потому что он не может психологически к ним подступиться».



Ранее психолог рассказала о смертельной опасности психосоматических заболеваний. Если человек игнорирует проблему, недуг становится хроническим. Затяжные болезни такого характера могут стать причиной летального исхода. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.