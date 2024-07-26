Пять нюансов в доме мужчины, которые говорят о готовности к отношениям

Жилище способно многое рассказать о своем владельце, что может быть крайне полезно в начале отношений. Так что при случае загляните в гости к своему кавалеру — часто достаточно общего впечатления, но мы рекомендуем присмотреться к следующим пяти нюансам.

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Полотенце для рук в ванной

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Не секрет, что многие мужчины могут использовать одно полотенце «для всего», хотя это и не гигиенично. В холостяцкой берлоге «подростка» такой вариант еще может быть приемлем, но повзрослевшему мужчине пора бы позаботиться о гигиене. Свежее полотенце для рук и наличие мыла в ванной — этот минимальный набор уже позитивный сигнал. А если в санузле имеется еще и ведро с крышкой — считайте, это продвинутый уровень.

Комнатные растения

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Живые растения нуждаются в уходе, и их присутствие в доме мужчины указывает на его способность заботиться о ком-то еще кроме себя. Домашний «сад» — это в любом случае ответственность, и если парень добровольно взял ее на себя ради уюта в жилище — это плюс! Домашние животные укажут на то же самое, если они здоровы и в хорошем состоянии, разумеется.

Наполненный холодильник

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Пустые полки холодильника говорят либо о том, что мужчина ищет в женщинах «маму», которая, помимо всего прочего, будет следить за его питанием, либо питается в общепите и блюдами из доставки. Стоит признать, что в отдельных случаях это может быть оправдано, но чаще всего говорит о неспособности позаботиться о себе и своем здоровье.

Качественный матрас и постельное белье

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Взрослые люди инвестируют не только в развлечения, но и в свой ежедневный комфорт. А хороший матрас, надо сказать, дорогое удовольствие. Если мужчина спит на диване, даже его не раскладывая, возможно, сперва ему стоит повзрослеть, прежде чем заводить отношения. За хорошее постельное белье — бонусные баллы. Состояние спальни показательно тем, что она, будучи достаточно интимной локацией, доступна ограниченному кругу лиц — спальню обустраивают для себя, а не для «показухи».

Интерьер с «характером»

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Дом выглядит как номер гостиницы? Хотя чистоплотность — несомненно, хорошее качество, «пресный» интерьер должен насторожить. Если только мужчина не снял квартиру посуточно специально для встреч. В доме должно быть что-то, что говорит об интересах и хобби. Слишком тщательная уборка может быть присуща скрытным людям, которые ревностно относятся к своей конфиденциальности. Едва ли вам, то есть «чужому» человеку, в этом доме будут рады в долгосрочной перспективе.

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