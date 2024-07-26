Следы обиды в теле: как распознать, что вас разрушает негатив

Это непрожитый негатив, непрощение, которое в итоге часто выливается в психосоматические заболевания и даже в онкологию. А, кроме того, разрушает и отношения между людьми.

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С обидой нужно разбираться и работать по ее изживанию. Но для начала нужно понять, что является обидой, какой она бывает и чем ее «лечить».

Обида как чувство и как поведение

Психологи определяют обиду как сложное чувство, состоящее из нескольких компонентов. Это сверхэмоциональная реакция на неудовлетворенность потребностей во внимании, любви, уважении, сочетающая несколько негативных эмоций — от злости и печали до страха и агрессии.

Чаще всего обижаются дети и взрослые, которым свойственен инфантилизм.

Есть обида как чувство — это реакция на происходящее во внешнем мире и обида как поведение, когда человек перестает с кем-то общаться.

Обида как поведение наиболее разрушительна и для здоровья, и для отношений.

В основе обиды всегда лежат неоправданные ожидания, нереализованные желания.

«Если муж не подарил цветы на праздник, значит, он не любит», — рассуждает обиженная женщина.



Возникает страх, потом злость, что он, возможно, любит кого-то другого. И все завершается жалостью к себе, ведь «меня не любят».

Каждая составляющая обиды по-своему проявляется в теле и в жизни человека. Если нет контакта со своими желаниями, будет вечная обида на людей, что они «делают что-то не то».

Обида, основанная на страхе, не дает его проживать. А убеждение, что «злиться неправильно», загонит агрессию внутрь и выйдет в форме обиды.

Жалость к себе не менее губительна, заставляя человека ощущать себя все время несчастным.

Итог обид можно увидеть в блоках и зажимах в теле.

Как тело подскажет, что в вас живет обида

Можно тремя способами определить глубокую обиду, не дающую вам спокойно жить.

1. Ком в горле

«Точку обиды» можно обнаружить, если двигаться вниз от ямочки между ключицами. Вы наткнетесь на косточку и если положите под нее ладонь, то сможете почувствовать подступающие слезы и ком в горле. Дайте себе возможность выплакаться.

2. Губы скорби

Опущенные уголки губ называются «скорбными губами» и свидетельствуют об огромном количестве обид.

3. Массивные бедра

Оказывается, мышцы бедер помогают выдерживать самые сильные эмоции. Но чем сильнее эмоции, тянущиеся еще из детских обид на родителей, тем мощнее будут бедра.

Если удастся проработать детские обиды, то бедра похудеют сами по себе, без применения диет и фитнеса.

Реальные и мнимые обиды

Среди обид лидируют мнимые, надуманные вами, это 90% от общего числа обид.

Проверить обиду на ее реальность довольно просто. Если между вами не был заключен договор о чем-то (устный или письменный), то и обижаться на ваши не оправдавшиеся ожидания не стоит.

Не встретили родные на вокзале? А они вам это обещали?

Нарушены ли ваши права? Например, права ребенка на защиту, поддержку, любовь и заботу от родителей. Если да, то обида реальна.

Договор может быть нереалистичным, тогда и обида будет мнимой. Если вам кто-то обещал вечную любовь (что не всегда возможно) и не сдержал слова, то обида будет надуманной.

Как преодолеть реальную обиду

Компенсация от обидчика

Если ваш договор нарушил друг, не встретив вас на вокзале, хотя вы договаривались, то вы можете попросить компенсацию. Например, в виде оплаты такси. Тогда обида будет забыта.

Компенсация от себя

Обидчик не хочет компенсировать обиду, тогда вы должны разобраться с ситуацией сами. Можете в качестве компенсации устроить себе небольшой праздник, принять ванну с аромамаслами, купить что-то приятное.

Отгоревать обиду

Как правило, обиды из детства самые тяжелые и их нельзя компенсировать просто подарком себе. Такие эмоции лучше проживать с помощью психолога. Проработать обиду, проанализировать ее, отгоревать, прочувствовать свою злость. Эмоции должны быть выпущены и прожиты, чтобы они не переродились в болезнь.