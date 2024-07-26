Избегающий тип привязанности в отношениях: что это

Как он формируется и можно ли его изменить?

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«Избегающий тип — одно из ключевых понятий в теории привязанности. Она разработана психологами Мэри Эйнсворт и Джоном Боулби. Люди с избегающим типом характеризуются тем, что склонны сторониться близости и интимных отношений. Также они демонстрируют эмоциональную дистанцию от партнёра. Тип привязанности играет значительную роль в понимании человеческих отношений и их динамики».



Всего в психологии существует четыре типа привязанности. Избегающий – один из них. Мэри Эйнсворт и Джон Боулби также описывают следующие: надёжный, тревожный и тревожно-избегающий. Все четыре характеризуются особенностями в способах восприятия, понимания и установлении отношений с окружающими.

Люди с избегающим типом привязанности отличаются тенденцией к независимости и склонностью к самостоятельности. Им трудно эмоционально открываться. Такие же проявления мы можем наблюдать у людей с тревожно-избегающим типом. Но есть отличие.

Люди с тревожно-избегающим типом привязанности жаждут близких отношений. Они патологически боятся потерять объект своего желания. Но одновременно такие люди опасаются близости и стараются проявлять независимость. А вот избегающие типы привязанности могут сохранять дистанцию в отношениях и не чувствовать сильный страх потери.

Особенности в отношениях

В отношениях людей с избегающим типом привязанности можно наблюдать определённые особенности.

1. Склонность к независимости и самостоятельности. Люди с избегающим типом привязанности часто стремятся к тому, чтобы быть свободными и рассчитывать на себя. Они предпочитают решать свои проблемы без посторонней помощи и поддержки. В паре они могут испытывать трудности с установлением и сохранением глубоких и доверительных отношений из-за их эмоциональной сдержанности.

2. Трудности в проявлении эмоций и близости. Избегающим людям тяжело выражать свои эмоции и чувства. Это связано со страхом уязвимости. Они склонны к эмоциональной сдержанности и не всегда открыто обсуждают свои чувства. В партнёрских отношениях они соблюдают дистанцию и избегают близости. А это может создать ощущение отчуждённости у возлюбленного.

3. Склонность к утаиванию своих истинных чувств и потребностей. Люди с избегающим типом привязанности стараются скрывать свои настоящие переживания и требования от окружающих, чтобы избежать конфликтов или неприятных ситуаций.

4. Отсутствие доверия к другим и стремление к самостоятельному решению проблем. Избегающие люди могут испытывать недоверие к окружающим. Они предпочитают самостоятельно разбираться с проблемами, не обращаясь за помощью или поддержкой. Часто такие люди сами принимают решение, не ожидая мнения партнёра.

Формирование избегающего типа

Формирование избегающего типа привязанности может быть обусловлено различными факторами. От младенчества, влияния старших до индивидуального опыта человека. Разберём подробнее.

Отношения с родителями в детстве – один из основных факторов, влияющих на развитие привязанности. Если ребёнок испытывал недостаток эмоциональной поддержки, его игнорировали, им пренебрегали, то это может способствовать формированию избегающего типа.

Детство играет огромную роль в становлении личности человека. Родители являются первыми и основными фигурами, с которыми ребёнок взаимодействует. Именно через них он учится строить отношения с окружающим миром.

Позитивные и заботливые отношения с родителями способствуют развитию личности с надёжным типом привязанности. Что это значит? Такой человек чувствует себя любимым, защищённым и уверенным в том, что его эмоциональные потребности будут удовлетворены. В этом случае ребёнок, а потом и взрослый легко вступает в отношения, устанавливает близкий контакт и доверяет другим людям.

Однако отсутствие заботы, внимания и поддержки со стороны родителей может привести к формированию неблагоприятных типов привязанности. В том числе и избегающего. Дети, которые испытали отказ или недостаток в эмоциональном контакте со стороны значимых взрослых, развивают защитный механизм избегания близости с другими людьми.

Поддержка, забота, понимание и любовь родителей создают базу для здорового эмоционального развития и установления качественных отношений с окружающими людьми.

Травмирующие события, потери близких людей или другие негативные события также оказывают влияние на формирование избегающего типа привязанности. Люди, пережившие серьёзное потрясение или важную утрату, начинают избегать сближения. Это их защитный механизм.

Индивидуальные особенности характера, врождённые черты темперамента и психические свойства оказывают влияние на формирование типа привязанности. Некоторые люди могут иметь склонность к избеганию близости и более независимый нрав.

Личный опыт также формирует тип привязанности. Например, предыдущие отношения, травмы, успехи и неудачи в общении. Прошлый опыт взаимодействия с окружающими людьми может оказать значительное влияние на наше поведение и коммуникацию.

Важно помнить, что формирование типа привязанности – это сложный процесс. Здесь нужно учитывать множество факторов. Но их понимание поможет более глубоко понять природу избегающего типа привязанности и его происхождение.

Как построить гармоничные отношения?

Мы все находимся в паутине разного рода отношений и имеем свои особенности коммуникации. Взаимодействие с другими типами привязанности – это вызов. Почему так?

Разные типы привязанности могут иметь свои потребности, ожидания и способы выражения эмоций. Однако понимание этих различий и умение находить общий язык с людьми значительно улучшит качество ваших отношений.

1. Старайтесь быть открытым и честным в общении с другими людьми. Выражайте свои мысли, чувства и потребности ясно и чётко, чтобы избежать недопониманий.

2. Узнавайте особенности других типов привязанности. Это поможет вам лучше понять их поведение. Например, избегающие могут нуждаться в бóльшем пространстве и времени для самостоятельного обдумывания решений, в то время как амбивалентные ценят близость и поддержку.

3. Показывайте понимание и эмпатию к чувствам и потребностям других людей. Помогите им почувствовать себя нужными и важными.

4. Соблюдайте чужие границы и уважайте личное пространство других людей. Помните, что каждый имеет право на свои чувства, эмоции и образ жизни.

5. Принимайте уникальность и особенности других. Помните, что все мы разные. Практикуйте принятие различий и терпимость к любым типам привязанности.

6. Поощряйте общие интересы и хобби. Они могут объединить ваши отношения и помочь лучше понять друг друга.

Общаться с разными типами привязанности непросто. Но при наличии взаимного уважения, понимания и толерантности возможно построить гармоничную и доверительную коммуникацию.

Также стоит отметить, что тип привязанности оказывает значительное влияние на семейные и романтические отношения. Каким образом? Люди с избегающим типом привязанности нуждаются в бóльшем личном пространстве и независимости. Важно уважать их потребности и границы. Не нужно настаивать на слишком интенсивном общении. Дайте им возможность быть самими собой.

Также избегающие люди могут испытывать трудности в выражении своих эмоций и потребностей. Поэтому важно обеспечивать им поддержку и понимание, быть терпеливыми и поддерживающими в моменты, когда им требуется помощь.

Понимание типа привязанности обоих партнёров может помочь лучше понять вашу динамику. Так вы научитесь эффективно взаимодействовать. Общение, эмпатия и готовность работать над собой и своими отношениями способствуют созданию крепкой и доверительной связи в паре.

Понимание собственных эмоций, страхов и ограничений помогает человеку лучше понимать себя, реакции на события и взаимодействие с окружающим миром. Задайте вопросы о том, что вас пугает, вызывает тревогу или создаёт неудобства.

Обратите внимание на ситуации, в которых вы ощущаете себя неуверенно или испытываете стресс. Это поможет определить ваши страхи и ограничения. Важно признать, что у каждого человека они есть. Не стоит стыдиться своих эмоций и чувств. Лучше искать способы, как с ними справляться.

Если вы испытываете трудности с пониманием своих страхов и ограничений, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Они помогут вам разобраться в эмоциях и научиться эффективно управлять ими.

Шаги, помогающие изменить тип привязанности

Изменение типа привязанности – сложный процесс. Почему? Он требует осознания своего текущего стиля привязанности, а также внесения перемен в отношения и поведение человека. Рассмотрим несколько практических шагов для «качественного» изменения и формирования доверительного контакта.

1. Осознание и понимание своего типа привязанности. Это первый шаг к изменению. Изучите характеристики каждого типа привязанности и постарайтесь определить, к какому из них вы склонны.

2. Работа с прошлыми событиями. Если у вас был травмирующий опыт или негативные отношения, которые повлияли на ваш тип привязанности, важно начать преодолевать их. Обращение к психотерапевту или психологу, специализирующемуся на этой теме, может помочь вам разобраться в вопросах и начать заживлять эмоциональные раны.

3. Развитие безопасности и уверенности в себе. Для того чтобы изменить тип привязанности, важно развивать чувство защищённости и надёжную внутреннюю опору. Работа над самооценкой, укрепление самоуважения и уверенности помогут изменить взгляд на себя и улучшить качество ваших отношений.

4. Установление границ. Определение и поддержание здоровых рамок в отношениях – ключевой аспект изменения типа привязанности. Научитесь выражать свои потребности, уважать собственные и чужие границы.

5. Обучение новым навыкам коммуникации. Положительный опыт общения играет важную роль в изменении типа привязанности. Учитесь выражать свои чувства и эмоции чётко и уважительно, слушать других, проявлять эмпатию и эффективно решать конфликты.

6. Поддержка окружения. Как это сделать? Нужно окружить себя поддерживающей средой, включая друзей, родственников или профессионалов. Они помогут вам в процессе изменения. Общение с людьми, имеющими безопасный стиль привязанности, также может быть полезным для вас.

Процесс изменения требует времени, усилий и самоанализа. Будьте терпеливы и открывайтесь переменам, постепенно шаг за шагом двигаясь в направлении более здоровых и удовлетворительных отношений.

Также существует направление эмоционально-фокусированной терапии. Её основой является теория привязанности вышеупомянутых авторов. Я рекомендую обратить на неё своё внимание. Данное направление отлично справляется с задачей адаптации различных типов привязанности во всех видах взаимоотношений. Также если вам интересна эта тема, полезно почитать книги Сью Джонсон «Обними меня крепче» и вторую часть серии «Чувство любви».