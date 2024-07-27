Психолог назвала три ключевые причины отдохнуть от соцсетей

В социальных сетях, где люди часто чувствуют свою безнаказанность, встречается слишком много негатива. Нередко даже невинное обсуждение поста в мгновение ока становится токсичным и поражает едкими и ядовитыми комментариями. И если в обычной жизни у нас обычно не остается времени на подобные разговоры, то в формате онлайн на наши головы обрушиваются тонны информации, которую бывает сложно переварить. Психолог Ольга Романив в беседе с «Вечерней Москвой» назвала причины ключевые причины для временного удаления из соцсетей.

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Каждому из нас периодически требуется так называемый цифровой детокс, подразумевающий временный отказ от пребывания в Сети с удалением личной страницы, чтобы не было соблазна махнуть на свое решение рукой уже завтра. Кстати, нередко к такому шагу прибегают знаменитости, особенно нуждающиеся в тишине и спокойствии в виртуальном пространстве.

Улучшение сна

— Если вы засыпаете в руках с телефоном, значит «цифровой детокс» просто необходим. Порой мы листаем ленту на своей странице так долго, что уже потом, когда хочется расслабиться и нырнуть в объятия Морфея, ничего не получается. Или же ночной отдых выходит некачественный: с частыми пробуждениями, тревожными сновидениями, — уточнила Романив.



Она пояснила, что это происходит, потому что телефон негативно сказывается на сне в буквальном и переносном смысле. С одной стороны, на организм физически воздействует искусственный свет от экрана, отрицательно влияющий на гормон сна (мелатонин). С другой — психологически мы продолжаем «переваривать» информацию в Сети, которая иногда слишком сильно будоражит и не дает отключить мозги и уснуть.

Качественное общение вживую

Виртуальные отношения с постами, лайками и публикацией своих фото — это очень удобно и просто для многих людей, поэтому очные встречи со временем сходят на нет. Между тем каждому человеку очень важно получать эмоции от живого общения.

— Смайлики не заменят настоящий смех, а новые фото на странице в соцсети все равно уступают настоящему общению с друзьями, когда можно наблюдать за их реакцией, ощущать реальный контакт и делиться чувствами. Хотя бы ради этого иногда нужно удалять свою страничку и стремиться к общению офлайн, — пояснила психолог.



Избавление от тревожности и депрессии

Пребывание в социальных сетях провоцирует приступы тревожности и возникновение депрессии у многих пользователей. Все просто: поглотили негативную информацию — и самостоятельно вогнали себя в состояние стресса; пересмотрели красивых фотографий и начитались историй из серии «идеальная сказка» — и настроение стремительно упало уже из-за грустных мыслей о том, что у нас так хорошо точно не будет никогда.