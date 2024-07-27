Чего хотят зумеры: пять способов захантить амбициозных сотрудников в команду

Чаще всего социологи к поколению зумеров относят людей, которые родились в период с 1997 по 2012 год. Эти молодые профессионалы привносят в компании свежие идеи, новаторский подход и высокую цифровую компетентность. Как привлечь зумеров в команду, создать привлекательную рабочую атмосферу и обеспечить долгосрочное сотрудничество, рассказывает управляющий директор креативного агентства OMA Екатерина Булгакова.

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Баланс между работой и личной жизнью

Не стоит рассчитывать на то, что зумеры будут жертвовать своими интересами ради бессмысленных переработок. Work-life balance — их главный приоритет. В отличие от трудоголиков предыдущих поколений более юные сотрудники ценят возможность отдыхать и успевать жить вне офиса, чтобы иметь ресурс для действительно важных для них проектов.

Для наглядности приведем конкретные примеры. Допустим, компания захантила на работу Карину: она ответственная выпускница художественного вуза, которая с работой совмещает хобби — лепит из глины и занимается волонтерством. На это Карина обычно выделяет два часа: в масштабе всего дня это не так много, но дает силы, чтобы «перезагрузиться» и возвращаться на работу без чувства «упущенной жизни», которую она тратит исключительно на офис.

Когда Карина устраивалась на работу, ей обещали гибкий график и возможность совмещать личную жизнь и работу. На деле — каждый день она приходила ровно в 9 утра, а уходила поздно вечером. Времени на себя не оставалось, и инициатива от нее постепенно пропадала.

Инициативность и отдача — это именно то, что работодатель ценит в зумерах. Однако для этого нужен ресурс. Поэтому важно не отнимать у молодого работника возможность делать вещи, которые этот ресурс инициативности пополняют.

Социальная миссия

Зумеры осознанные, чувствуют мировые тренды, защищают окружающую среду, не остаются в стороне когда речь идет об острых социальных проблемах.

Им важно придумывать не просто майонезную рекламу, но стараться привнести какую-то ценность даже в самый обычный проект. Работать над общественно-значимым проектом они точно будут с большим рвением и энтузиазмом — не только ради денег, но и ради социальных целей.

Также руководителю важно учитывать взгляды на жизнь и даже политическую позицию сотрудника. Качественно выполнять работу в разрез со своими личными ценностями они не смогут.

По этой причине молодым сотрудникам проще справляться с задачей, если они понимают, зачем решают ее. Чем подробнее на этапе брифинга будет разобрано какую ценность и кому несет рекламируемый продукт, тем четче они помогут донести эти ценности для конечного потребителя.

Говорить на их языке

Опытному руководителю (который, скорее всего, относится не к зумерам) важно понимать, что новое поколение может воспитываться в других условиях, иметь другие ценности. Поэтому чтобы избежать проблемы «отцов и детей», стоит пересмотреть принципы и подходы, которые применяются обычно. Например, уделить внимание особенно сильно прижившимся установкам. С другой стороны — не стоит забывать, что инициатива и готовность принять «правила игры» должна исходить от обеих сторон.

Возможность быть замеченными

Для зумеров важна проявленная индивидуальность. Они хотят быть не как все и чувствовать себя особенными, а также им важно быть услышанными.

Молодым сотрудникам сложно работать в больших бюрократических машинах, где каждый должен строго следовать регламенту. Им больше подойдут компании, где они могут высказываться, предлагать идеи и решения, давать обратную связь, делиться мнением.

Вернемся к Карине: когда она устраивалась на должность дизайнера в агентство, ей обещали те самые плюсы креативной профессии — возможность создавать крутые смыслы, продвигать ценности, на максимум использовать свой креатив. В итоге Карина занималась однообразными делами: верстала презентации для продуктов и деловых встреч, исправляла мелкие недочеты в чужих проектах. Идеи новых проектов хотели слышать только от опытных сотрудников, а Карина «творила» в стол.

Такая работа может обеспечить стабильность и привычную обстановку, однако человек, который пришел за возможность показать свои умения и навыки, таким доволен не будет. Даже если это не зумер.

Включенность не только от сотрудников, но и от начальников

Хороший контакт между сотрудником и начальником работает на благо обеих сторон: первый может получить здоровый фидбек, чтобы улучшить свои компетенции, а второй — понять, как создать такие условия, которые позволят это делать.

Сюда же относится заинтересованность руководителя в том, чтобы молодые сотрудники чувствовали себя комфортно именно в своей зоне ответственности. Для этого руководителям советуют построить максимально прозрачную систему карьерного трека: для начала можно обозначить, какие у сотрудника есть возможности перехода из одной сферы в другую, при этом оставаясь в той же компании.

Изначально Карина пришла в агентство на должность дизайнера, но со временем поняла, что такая деятельность ей не подходит. Ей было интереснее придумывать креативы для соцсетей и рассказывать, например, о том, что делает ее команда. Также она поняла, что у нее есть много идей для рекламных роликов — и со своим дизайнерским видением она может не только придумать идею, но и наиболее красиво воплотить ее в жизнь.

Нежелание руководства расставаться с креативными и ответственными зумерами — возможно, отличная мотивация для руководителя методом экспериментов и проб прийти к тому, чтобы работа в компании была продуктивной для всех ее сотрудников.