Все о женской сексуальности: что делает женщину по-настоящему желанной

Женская сексуальная привлекательность — это сложный комплексный феномен, который зависит от нескольких факторов. Ключевую роль здесь играют внутреннее состояние, уверенность в своей неотразимости и самопринятие. Такие женщины ценят и любят себя, наделены особой харизмой и привлекают множество поклонников. О том, что поможет раскрыть свое природное обаяние и магнетизм, WomanHit рассказала автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин Перукуа.

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Насколько важны внешние признаки сексуальности

В русском языке есть такое выражение: «Встречают по одежке — провожают по уму». Если говорить о прекрасной половине человечества, можно немного перефразировать: «Провожают по энергетике». А как же внешность? Как должна выглядеть настоящая богиня секса?

«Некоторые мужчины упомянут об осанке и походке. Уверенная, грациозная, плавная поступь и прямая спина действительно придают их обладательницам особый шарм. Другие скажут об умении управлять эмоциями, открыто выражать чувства, но при этом сохранять определенную загадочность. Важны также забота о внешности, уникальный стиль и индивидуальность, когда женщина не боится быть собой. Ухоженность, гармоничный и оригинальный образ, подчеркивающий достоинства фигуры — еще один видимый признак сексуальности», — рассказывает наш эксперт.



Вряд ли кто поспорит, что интеллект тоже имеет значение. Интересные темы для разговора, разнообразие увлечений, эрудиция делают собеседницу более притягательной. И конечно, мягкость, чувственность, игривость, кокетство в общении способны расположить к себе любого. Также стоит взять во внимание раскрепощенность женщины, ее стремление получать и доставлять удовольствие.

Почему одной красоты недостаточно?

Однако идеальная фигура и миловидное лицо не сделают девушку желанной, привлекательной и магнетической, если у нее нет раскрытой природной женской энергии. И хотя социальные сети учат, что все дело во внешней неотразимости, это утверждение не имеет ничего общего с реальностью. Многие лишь зря калечат себя, вмешиваясь в красоту своего тела с помощью пластических операций и инъекций. Некоторые травмируют собственную психику — используют фильтры для фотографий, стараясь быть похожими на известных блогеров и звезд шоу-бизнеса.

Да, мужчины очень падки на женскую внешнюю привлекательность, так как она апеллирует к их подсознательному. Но вся эта иллюзия очень краткосрочна.

«Дальше, познакомившись с красавицей поближе, поклонник начнет удивляться несоответствию обертки и конфетки. Да, какое-то время она будет притворяться, используя все свои уловки и ужимки. Губки бантиком, вздохи и стоны в постели продлевают эффект, но ненадолго», — говорит эксперт.



На самом глубинном уровне мужчина ищет в избраннице именно источник женской энергии. Ведь именно он способен открыть новые возможности и перспективы, что приведет к успеху в бизнесе и других активностях.

«Как пчелы перелетают с цветка на цветок в поисках нектара, так и мужчины ищут эликсир женщины. И если находят, то никуда уже больше не летят», — замечает наш эксперт.



А если избранник в конечном итоге не получил того, что нужно, он снова начнет поиски той самой женской энергии. Вот здесь-то и появляются любовницы.

В чем главный секрет

Но есть и хорошая новость. У каждой женщины есть природная сила от рождения. Просто у многих этот канал заблокирован. А есть и те, кто с настойчивостью так и держит его закрытым засчет внутренней самокритики, жесткости по отношению к себе, непринятия своего тела.

Эксперт: «Это можно назвать порочным кругом: женщины не избавляются от эмоциональных травм и блоков детства, а, наоборот, стараются развить и сохранить их в подсознании. И тогда они начинают притягивать в свою жизнь события, подтверждающие, что самокритика вполне справедлива. Рядом появляются мужчины, которые могут только травмировать, возникают ситуации, напоминающие женщинам об их несовершенстве».



Но от этих сетей можно избавиться. Важно открыть в себе канал сексуальности и природной энергии. Тогда даже женщина с немодельной внешностью станет самой желанной для мужчин.