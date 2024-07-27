Плохие решения: как их не принимать

Человек в современном мире принимает множество решений ежедневно. Каждое из них призвано сэкономить время, сделать жизнь комфортабельной или помочь достигнуть желаемых целей. Но порой приходится осознавать – не все решения оказываются в итоге эффективными и взвешенными. Неужели от плохих решений никто не застрахован? Или же есть способы, помогающие их не принимать?

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Определить масштаб

В первую очередь следует определить масштаб решения, которое необходимо принять. Психологи рекомендуют делить их на малые, среднесрочные или крупные. Такая дифференциация позволит вложить в процесс принятия соответствующее количество времени и усилий. Понятно, что выбор пылесоса или стиральной машины по энергозатратности должен уступать выбору, например, второй половинки.

Исключите плохие варианты

Предсказать развитие событий никто не в состоянии, но заранее исключить негативные последствия в той или иной ситуации попытаться можно. Следует при принятии решений от них отталкиваться и сразу же вычленить те варианты, которые являются максимально невыгодными. Таким образом, придётся размышлять только над лучшими критериями.

Делайте адекватный выбор

Для принятия грамотного решения необходимо определить чёткую цель. Далее нужно понять, какие действия к её достижению ведут. В таких случаях можно оперировать понятиями «идеальные условия» (цель достигается быстро и в соответствии с намеченными шагами) и «адекватные условия» (иногда возможны корректировки, которые практически не влияют на конечный результат). Проблема в то, что идеальные условия – это утопия. Ждать их можно очень и очень долго. При этом нет никаких гарантий в том, что благоприятное стечение обстоятельств когда-нибудь вообще наступит. Бизнес-тренеры советуют довольствоваться «адекватным набором». Да, в какие-то моменты сил придётся приложить больше, где-то действовать в стрессовых условиях, но это значительно лучше, нежели ждать у моря погоды. Как говорится, кто не рискует – тот не пьёт шампанского. Однако риск должен быть оправданным.