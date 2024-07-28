Правда ли, что фрукты спасают от депрессии

В выводах исследования, опубликованного в научном журнале Journal of Nutrition, Health & Aging, на основании данных почти 14 000 человек утверждается, что люди, которые употребляли больше фруктов в среднем возрасте, имеют более низкий риск развития симптомов депрессии с возрастом. Участникам было от 40 до 65 лет на старте исследования, итоговая проверка состоялась 20 лет спустя.

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В частности, у людей, которые съедали не менее трех порций фруктов в день, риск развития возрастной депрессии был на 21% ниже, чем у тех, кто съедал одну порцию фруктов в день. В то же время употребление овощей не показало никакой связи с уменьшением риска развития возрастной депрессии. Другое исследование показало, что полуфабрикаты в рационе влияют на психику противоположным образом.

Фрукты действительно должны быть частью здорового питания, но эксперты не спешат считать их панацей. Возможно, на психологическое состояние влияют не сами фрукты, а образ жизни в целом — часто их могут есть те, кто может себе позволить наслаждаться экзотикой между приемами пищи, или те, кто тщательно следит за рационом.

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