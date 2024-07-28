Психолог назвала причину бытовых ссор

Зачастую в паре не обсуждаются интимные отношения, это ведёт к конфликтам.

Претензии могут выражаться иносказательно.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Светлана Качмар.

«Один из любимых способов переведения стрелок — со сложных тем на бытовые. Нам легко сказать: «Вот, ты здесь не убрал, ты здесь разбросала свою косметику». А за этим часто стоит та проблема, которую мы не в состоянии озвучить. Бывает очень страшно или практически невозможно сказать, например, своему мужу: «Слушай, ты меня не устраиваешь как мужчина. Мне не нравится наш секс, мне не нравятся наши телесные взаимоотношения». На самом деле, всё что угодно. Это, может быть, действительно сложная объёмная тема, о которой нам сложно говорить, страшно говорить. А про уборку, про ложки, про носки, про пролитый чай, про тарелку, которая не помыта сразу после ужина, говорить легко. И мы начинаем накопленные эмоции сливать в бытовой сюжет. Часто бывает так, что у мужа накопилось, и он начинает приставать к жене и говорить: «Вот, ты плохая хозяйка», а претензии совершенно не про это. Муж понимает, например, что сказать: «Слушай, чего-то тебя разнесло, и ты плохо выглядишь» — это табу. Так нельзя. А подобрать какие-то приличные слова, экологично об этом сказать он не умеет и даже не хочет учиться».



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