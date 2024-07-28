Невеста раскрыла предательство лучшей подруги накануне своей свадьбы

Свадьба – важное событие в жизни любого человека, поэтому всем хочется, чтобы она прошла идеально. К сожалению, все запланированное в любой момент может пойти под откос. В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся своей историей на форуме Reddit.

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Автор поста рассказала, что на днях она выходит замуж за любимого человека. Все готово: место выбрано, еда заказана, платье куплено. Осталось только дождаться дня Х и насладиться им вместе со своими родственниками и друзьями. Кстати, о последних…

Буквально за пару дней до торжества невеста увидела ужасный комментарий своей лучшей подруги, с которой они дружат более 10 лет, в группе худших свадеб. В ней люди делятся историями о странных парочках и их требованиях.

«В комментарии она, по сути, оскорбляет меня как личность и всю мою свадьбу. Это закрытая группа, поэтому я не думаю, что она ожидала, что когда-либо стану ее участником, то есть надеялась просто анонимно выплеснуть эмоции. Но то, что я увидела, опустошает и ранит меня. И теперь я все подвергаю сомнению».



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Невеста не знает, как быть: отозвать приглашение на свадьбу или проигнорировать то, что стало ей известно? С другой стороны, как можно выбрать последнее, если комментаторша должна выступать с речью на мероприятии?

«Она назвала меня жадиной и обвиняет меня в том, что я работал на износ в попытке сэкономить деньги для свадьбы. Она также оскорбила моего жениха и его карьерный путь. Тон у поста максимально отвратительный. Я задаюсь вопросом, нравлюсь ли я ей вообще сейчас? А еще я больше не могу доверить ей выступление с речью – что она вообще может сказать?!».



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