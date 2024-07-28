Психолог объяснил, как общаться с нытиками

«Будьте благодарны за то, что у вас есть, и перестаньте жаловаться — это надоедает всем остальным, не приносит пользы вам и не решает никаких проблем». — сказал писатель Зиг Зиглар. И ведь верно — никто не любит нытиков.



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Смейтесь, и мир будет смеяться вместе с вами; хныкайте, и вы будете хныкать в одиночестве. Эти люди с вечно кислыми лицами чувствуют себя беспомощными и подавленными несправедливым миром. Их стандарт — совершенство, и никто и ничто ему не соответствует. В первую и главную очередь — они сами. Жизнь — боль, будущее беспросветно.

«Страдание любит компанию, поэтому они приносят свои проблемы вам. Предлагая решения, вы становитесь плохой компанией, поэтому их нытье усиливается», — объясняет психолог Радмила Бакирова.



Как вести себя с такими людьми?

Ваша цель в общении с нытиком

Если уж по каким-то причинам вы не можете полностью исключить трудного человека из своей жизни, вам стоит создать с ним альянс для решения проблем. А если это не сработает, то ваша цель — заставить их уйти, чтобы не заразиться этими хтоническими умонастроениями.

Разница между решателем проблем и нытиком заключается в том, как каждый из них подходит к решению проблемы.

«Первый смотрит на нее с целью поиска решений; второй же смотрит, как на доказательство несовершенства мира, подчеркнутое ощущением беспомощности, а затем обычно мрачно обобщает, что проблема даже еще хуже, чем она есть на самом деле — просто вспомните Ослика Иа», — предлагает Радмила.



Поэтому лучшее, что вы можете сделать с человеком, который постоянно жалуется (и со всеми, кто его окружает, но не обладаем вашими железными нервами и ангельским терпением) — это работать с ним, чтобы уменьшить его чувство беспомощности, помогая ему находить решения.

Последовательно применяемая в течение долгого времени, эта стратегия иногда может излечить нытика раз и навсегда. По мере того как чувство беспомощности уменьшается, уменьшается и потребность ныть. Но потребуется действительно приложить усилия.

Выслушайте основные моменты

Меньше всего вам хочется слушать все причитания и стенания, но именно это вам и нужно делать с нытиком. Слушайте с ручкой и бумагой, чтобы уловить основные моменты жалобы.

«Пресекайте эмоции, настаивайте на том, что вы хотите слышать только факты», — подчеркивает Радмила.



Перебивайте и уточняйте

Тактично прервите разговор и попросите помощи у нытика, когда вы теряете нить диалога (который часто больше напоминает монолог, при том не ваш). Затем задайте уточняющие вопросы, чтобы перейти к конкретике проблемы, потому что «хочу чего-то, но чего, не знаю» решить невозможно в принципе.

Рано или поздно зануда научится формулировать свои мысли в более или менее конструктивном ключе. Либо решит, что вы несносный человек и с вами невозможно общаться. И отстанет. Оба варианта хороши, верно?

Сместите фокус на решения

Нытики часто жалуются в расплывчатых, каскадных обобщениях (например, «Все неправильно. Но даже если бы это было не так, всем наплевать, все равно все закончится провалом»). Они не задерживаются на одной проблеме достаточно долго, чтобы иметь шанс на ее решение.

Как только вы начнете уточнять каждую жалобу по очереди, нытики будут вынуждены озвучивать конкретные проблемы. Не позволяйте им переходить к следующей, пока вы не найдете решение предыдущей. Да, возможно, вы сами будете звучать как зануда, но у разговора появится шанс вырулить к какой-то конкретике, а не просто выглядеть бесконечным потоком жалоб и негатива.

Проведите черту

Если возвращение назад, разъяснения и просьбы указать направление не привели к реальным изменениям в поведении нытика, необходимо подвести черту. Если ваш нытик снова начал жаловаться и стонать и, похоже, не собирается останавливаться, возьмите ситуацию под контроль и решительно пресеките ее.

«Если это коллега, сообщите, что вы больше не намерены решать его проблемы и вежливо, но твердо укажите на дверь. Если ноет ваш подчиненный, назовите ему дату дедлайна по решению задачи и сообщите, что будет, если он не справится. Такая жесткость иногда помогает. Демонстрируйте готовность помогать по делу, но не давайте себя увлечь в эмоции», — подчеркивает Радмила.



Не пытайтесь решить их проблемы за них — вы не сможете

Дело в том, что это их способ жить. Они не хотят решать проблемы, они хотят ныть и жаловаться, сливать без конца негатив и «кормиться» вашими эмоциями. Таким образом нытики контролируют вас и наслаждаются этим, пусть и подсознательно.

Никогда не спрашивайте их, почему они жалуются вам на свои проблемы. Они воспринимают это как приглашение прибавить к списку их проблем и ужасов еще и причины, так что нытье просто не прекратится никогда.