Перечислены советы для лучшего секса

Известно, что мужчины в среднем на 20% чаще ощущают оргазм по сравнению с женщинами. Более того, исследования показывают, что лишь 1/4 женщин каждую неделю достигают пика удовольствия, а во среди мужчин таких почти половина.

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Джорджетт Калл, секс-коус, дала несколько рекомендаций по улучшению сексуальной жизни.

Надевайте носки. Известно, что когда пальцы ног находятся в тепле, то это благотворно сказывается на кровообращении. В результате чувствительность эрогенных зон увеличивается, шансы на оргазм повышаются.

Создайте идеальную температуру. По мнению экспертов, она должна составлять 20 градусов Цельсия.

Пейте чай. Кофеин, как показывают исследования, помогает мужчинам лучше себя проявлять в спальне. Он повышает уровень тестостерона, снижает риск эректильной дисфункции.

Съешьте банан. Они содержат много калия и других веществ, повышающих выработку тестостерона. Он увеличивает сексуальное влечение и помогает дольше держаться в постели.

Спите нагишом. При контакте «кожа к коже» увеличивается выброс окситоцина. Этот гормон снижает уровень стресса, усиливает близость.

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Купите более сексуальные простыни. Лучше всего, чтобы они были из хлопка, бамбука, тенселя, модала, шёлка и льна. Откажитесь от полиэстера.

Сделайте так, чтобы в комнате вкусно пахло. Согласно результатам исследований, лаванда повышает либидо и улучшает эрекцию.

Покрасьте стены в фиолетовый цвет. Одно исследование показало, что чаще всего (около 3,49 раза в неделю) занимаются сексом те, у кого стены в спальне покрашены в фиолетовый.

Примите холодный душ. Он улучшает сексуальное здоровье, повышает либидо.

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