33-летняя девственница объяснила желание жить без секса

33-летняя девственница Лорен Харкинс объяснила свое желание жить без секса. На ее видео, опубликованное в социальной сети Instagram, (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mirror.

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Харкинс призналась, что до сих пор хранит девственность, так как придерживается высоких стандартов жизни. Мнения подписчиков женщины относительно ее решения разделились. Одни считают, что тело Харкинс — ее дело, и только она сама может решать, какой образ жизни вести. Другие заявили, что женщина ведет себя как радикальная феминистка, поддерживающая целибат и стремящаяся избегать мужчин.

Некоторые комментаторы также рассказали, что в свои зрелые годы тоже остаются девственниками и в ближайшем будущем не планируют заниматься сексом.

Ранее психолог Джастин Лемиллер рассказал, что каждая шестая женщина выбирает жизнь без секса. По словам Лемиллера, таким образом они справляются с усталостью от свиданий и минимизируют риск токсичного поведения со стороны партнера.