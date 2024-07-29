Психолог рассказала, почему работникам важна похвала руководства

В работе, как и в любой сфере жизни, важно выстроить конструктивный диалог, чтобы подчиненные понимали свои сильные стороны, чувствовали поддержку и опору от руководителя, а также осознавали, что их труды ненапрасны. Так считает клинический психолог Майя Андрияничева.

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Для такого уровня общения руководителям необходимо отслеживать не только провалы, но и успехи каждого сотрудника и указывать на них.

- Здесь важно достигнуть баланса, - объясняет психолог.



При этом похвала, как и критика, не должна быть оценочной, важно показать вклад в работу того или иного сотрудника.

- "Кнут" был эффективным только в период крепостного права, когда у людей не было выбора и возможности уйти. Соответственно, люди вынуждены были выполнять те приказы, которые им давали. Если руководителю необходимо проработать некоторые действия сотрудника, то важно обсудить конкретные вещи, которые не устраивают в работе, - говорит психолог.



То же самое касается и похвалы: она должна быть четкой и привязанной к конкретному действию - так она станет более мотивирующей, пишет Тульская служба новостей.

Кроме того, чтобы оценить усилия коллектива, нужно подкреплять хорошую работу денежными премиями, подчеркивает специалист.

А ранее мы писали, что заставляет людей прогуливать работу.