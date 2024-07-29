Женщина рассказала о проблемах из-за моложавой внешности

29-летняя жительница Великобритании рассказала, что из-за моложавой внешности вынуждена постоянно доказывать свой возраст при покупке спиртного. Ее историю публикует The Sun.

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Кей Маккензи из графства Суррей выглядит настолько молодо, что люди, которые видят ее впервые, зачастую думают, что она школьница. Кроме того, женщина сталкивается с проблемами, когда пытается купить алкоголь — ей приходится каждый раз предъявлять удостоверение личности. При этом продавцы очень удивляются, когда обнаруживают, что она родилась в 1994 году. Обычно окружающие считают, что ей «13 или около того».

Маккензи давно замужем и работает в музыкальном театре, однако новые знакомые в первую очередь пытаются узнать, когда у нее выпускные экзамены в школе. Она призналась, что раньше болезненно реагировала на такие вопросы.

«Раньше я страшно обижалась, но теперь, когда мне уже под 30, я воспринимаю это как настоящее благословение», — сказала британка.



Женщина также рассказала, что, узнав ее настоящий возраст, люди сразу спрашивают о секрете моложавой внешности. Однако Маккензи утверждает, что никакого секрета нет — дело только в хорошей генетике.

«Я живу самой обычной жизнью, у меня нет специального режима. Думаю, мне просто досталось одно из таких лиц», — пошутила британка. При этом Маккензи призналась, что ощущает себя намного моложе 29 лет.



Ранее 48-летняя жительница Великобритании, которая выглядит на 20 лет, раскрыла секреты моложавой внешности. В первую очередь, она посоветовала пользоваться солнцезащитным кремом.