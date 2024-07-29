Перечислены опасные для ментального здоровья профессии

Некоторые профессии опасны для ментального здоровья сотрудников, заявила психолог Наталья Наумова. Они связаны с постоянными стрессами, перегрузками и эмоциональным выгоранием, сообщает «Вечерняя Москва».

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В зону риска входят представители опасных для жизни профессий. Это военные, полицейские, пилоты, пожарные, вахтеры. Они следят за соблюдением порядка и спасают жизни других людей. Такие профессии сопряжены с риском, при этом работники часто забывают о себе и своем здоровье, вынуждены постоянно превозмогать себя.

Представители социальных профессий также могут страдать от выгорания и стресса. Им приходится решать несколько задач одновременно, проявлять внимание к подопечным. При выгорании соцработники могут начать испытывать к своим подопечным негативные чувства.

Работа в офисах и на предприятиях может нарушить психическое здоровье, если она организована неправильно или внутри коллектива сложились плохие отношения. Кроме того, в группу риска входят водители общественного транспорта и такси.

Чтобы избежать выгорания, следует уделять достаточно времени отдыху и обзавестись интересными хобби вне работы. Также психолог порекомендовала чаще общаться с друзьями и родственниками. Если человек чувствует, что внутри копится напряжение, лучше сделать перерыв в работе и заняться собственным здоровьем.

Ранее психолог рассказала, как справиться с нежеланием работать летом. Следует избегать переутомления, создать себе комфортные условия на рабочем месте и уделять время регулярным физическим упражнениям.