Как справиться с социофобией

Справиться с социофобией — устойчивым страхом взаимодействия с другими людьми — помогут психотерапия и техники самопомощи, заявила невролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Яна Ковальская. Некоторые из них она перечислила «Ленте.ру».

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По словам врача, социальная тревожность может проявляться:

эмоционально

физически: тремор рук, дрожание голоса, повышенное потоотделение, покраснение лица

поведенческими реакциями, среди которых избегание провоцирующих тревогу ситуаций, возможность посещать мероприятия только в сопровождении близких, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами для уменьшения напряжения

При этом Ковальская отметила, что справиться с этой проблемой можно. Она подчеркнула, что существуют различные техники самопомощи.

Можно выписывать в блокнот мысли и ощущения и их конфронтацию через технику «Да, но…». Например: «Да, на выступлении я буду волноваться и меня будет дрожать голос, но волноваться — это нормально, у меня интересная тема доклада, мои коллеги — неплохие люди, в случае сильного волнения они скорее посочувствуют, чем осудят», - Яна Ковальская, невролог



В момент социального взаимодействия невролог посоветовала стараться не прятаться в телефон или за друзей, а постараться хотя бы короткое время оставаться в контакте с окружающими. Затем необходимо «присвоить себе после этот опыт как пережитый и доступный», и постепенно продолжать получать его.

В случае, если справиться с социофобией самостоятельно не получается, Ковальская призвала обраться к специалисту.

«Основным методом лечения социальной тревоги является психотерапия, но врач может назначить антидепрессанты или другие необходимые лекарства», — уточнила врач.



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