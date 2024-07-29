Психолог рассказал, как справиться с чувством вины

Чтобы справиться с чувством вины, нужно практиковать самосострадание, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, также нужно попробовать разобраться, откуда взялось это чувство.

Первое — осознать, что чувство вины есть, и попробовать понять, откуда оно берется. Не стоит игнорировать свои чувства, ведь они могут воодушевлять и двигать нами или, наоборот, заставлять скукожиться и искать, куда спрятаться. Необходимо также практиковать самосострадание. Любить себя всегда взаимно, — объяснил специалист.



Психолог отметил, что нужно простить себя, чтобы избавиться от чувства вины. Также можно попробовать когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). С ее помощью можно распознать и изменить свои иррациональные мысли.

Если чувство вины преследует вас и жизнь становится невыносимой, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу. Специалист поможет разобраться в себе и найти причины возникающих эмоциональных проблем, чтобы их преодолеть, — добавил Самбурский.



Ранее психолог Анна Девятка посоветовала искусственно удерживать фокус на достоинствах, чтобы не зацикливаться на собственных недостатках и развивать любовь к себе. Она также рекомендовала не критиковать себя, а обратить внимание на те вещи, которые удаются лучше всего.