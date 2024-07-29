Киберпсихолог объяснила нелюбовь к понедельникам

Главный киберпсихолог ННГУ им. Н.А. Лобачевского Валерия Демарева объяснила нелюбовь к понедельникам, сообщается в соцсетях вуза. По словам эксперта, нелюбви к понедельникам есть несколько объяснений. Первое из них — смена режима сна: в выходные люди зачастую ложатся спать и просыпаются позже, а в начале рабочей недели чувствую себя разбитыми.

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«Изменение режима касается не только сна. Многие люди чрезмерно насыщают выходные, а результат – в понедельник они чувствуют усталость. Когда мы устали, мы более раздражительны, нетерпеливы и недовольны», — добавила Валерия Демарева.



Кроме того, людям психологически сложно загнать себя в рамки и вернуться к ответственности после двух дней свободы. Понедельники ассоциируются с переходными периодами, при которых люди как правило испытывают тревогу.

«Это может прочно закрепиться на эмоциональном уровне. Например, в отношениях «на расстоянии» понедельник означает прощание до будущих выходных, а дети разведенных родителей могут менять место проживания с началом недели», — объяснила эксперт.



Она отметила, что понедельник служит началом неизвестного: люди невольно предвкушают неприятные моменты, которые могут произойти на работе.

«Научные публикации подтверждают, что понедельники характеризуются мощной негативной ментальной репрезентацией, а также что нелюбовь к понедельникам можно рассматривать и как стереотип, который нам «навязывают» в течение жизни», — подчеркнула киберпсихолог.



В заключении, Валерия Демарева добавила, что зная причины нелюбви к понедельнику, можно легче с ними справиться.

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