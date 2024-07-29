Шопоголизм: что это, симптомы, как бороться

Почему вам всё время хочется покупать и как это преодолеть?

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К новому сезону нужны сапоги. Старая стиралка барахлит – пора менять. И ещё парень бросил – хочется порадовать себя чем-то новеньким. И вот уже шкаф превращается в музей, когда «надеть нечего, а складывать некуда»…

«Каждый день мы оплачиваем в среднем 3-5 разных покупок. Шопинг кажется настолько обыденной вещью, что бывает сложно разглядеть за ежедневными тратами серьёзное состояние — шопоголизм. В какой момент покупки становятся проблемой? Как распознать признаки шопоголизма у себя или близких? И что делать, если с каждым походом в магазин вы оставляете там всю зарплату или влезаете в долги?», - Олеся Шаповал, психолог-консультант в подходах АСТ, CFT, схема-терапия, автор телеграм-канала «Безопасное место».



Что такое шопоголизм?

Шопоголизм – это бытовое название расстройства потребления, когда желание покупать становится настолько сильным, что его невозможно контролировать. Может показаться, что речь о чём-то новом и современном. Однако впервые «патологическую склонность к покупкам» описал ещё в 1899 году выдающийся немецкий психиатр Эмиль Крепелин.

МКБ-10 (Международная классификация болезней) официально не выделяет зависимость от покупок как диагноз. Что ждёт человека, который обратится к психиатру с такой проблемой? Ему поставят диагноз F63.8 – «Другие расстройства привычек и влечений».

В научной литературе шопоголизм также можно встретить под разными названиями: ониомания, компульсивный шопинг. В англоязычных источниках — buying-shopping disorder (BSD). Ближе всего это к психическим расстройствам, связанным с импульсивностью и потерей контроля, таким как игромания или патологическое накопительство (в простонародье «синдром Плюшкина»).

Почему шопоголизм — не диагноз?

Шопоголизм пока не так хорошо исследован, как другие зависимости. Проблема в том, что, в отличие от того, что активно порицается в обществе (например, клептомания, пиромания, наркомания), пристрастие к покупкам может довольно долго оставаться невидимым для окружающих. И человек (если у него достаточный доход) не испытывает видимых серьёзных проблем. Более того, многочисленные рекламы, фильмы, модные блоги культивируют пристрастие к шопингу.

К сожалению, в шопоголизме нет ничего милого и романтичного. Международные исследования показывают, что распространённость его в среднем в мире – около 5%. То есть каждый 20-й человек может страдать от этого расстройства. Причём мучения эти бывает трудно заметить как самому человеку, так и его окружению. От шопоголизма не бывает синяков, он не проявляется физически. Но последствия могут быть разрушительными. Какими же?

Последствия шопоголизма

Финансовые проблемы. Люди могут тратить большие суммы и покупают товары, которые им на самом деле не нужны. Более того, это не всегда вещи, которые вписываются в бюджет. В результате в «лучшем» случае не получается накопить на то, что действительно важно: на квартиру, машину, образование детей. В худшем можно погрязнуть в кредитах, пока дело не дойдёт до банкротства. Или же до развода с супругой/супругом, который устанет терпеть постоянные траты и накопившиеся долги. Психологические проблемы. Зависимость от шопинга может привести к тревоге, депрессии и негативной самооценке. Если прямо сейчас покупки недоступны, появляются апатия, раздражительность. Социальные проблемы. Шопоголизм может привести к социальной изоляции и неспособности участвовать в других аспектах жизни — дружить, строить отношения, работать, воспитывать детей и не только. Мир как будто сужается. Одежда может превратиться в компас земной, когда все интересы сводятся к изучению модных журналов и походам по магазинам.

Расстройство чаще появляется в подростковом возрасте или в период с 20 до 30 лет (если ранее человек не мог свободно распоряжаться деньгами). Считается, что женщины чаще становятся шопоголиками. Однако научных доказательств этому нет. Просто женщины с большей вероятностью заметят проблему и обратятся за помощью. В то время как мужчины чаще рассматривают свой шопоголизм как «коллекционирование» или статусное потребление, а не как проблему.

Из-за чего возникает шопоголизм?

Не существует единой теории, объясняющей причины шопоголизма. Сегодня считается, что тут есть и психологические, и социальные, и культурные факторы. Также может присутствовать и генетический компонент: зависимость от покупок чаще встречается в семьях, где в анамнезе есть другие расстройства или злоупотребление психоактивными веществами.

Люди, страдающие шопоголизмом, чаще имеют опыт жестокого обращения, одиночества, травмирующих событий. У них нередко низкая самооценка. Кроме этого, такое поведение может быть симптомом других расстройств личности. Например, обсессивно-компульсивного, избегающего или пограничного.

Нейробиологические исследования показали: зависимые от покупок переживают примерно те же ощущения, что и игроманы или люди, употребляющие психоактивные вещества. Однако шопоголизм не так сильно связан с импульсивностью, как считалось раньше. Дело не просто в нехватке самоконтроля, а в азарте и желании получить положительные эмоции.

Как распознать шопоголизм?

Чёткой грани между «просто покупками» и расстройством нет. Многое зависит от уровня дохода и жизненной ситуации человека. Однако грань всё-таки существует. Она находится там, где начинают страдать благополучие и качество жизни человека и его семьи.

Характерные черты зависимости от шопинга:

Трудно удержаться от покупки вещей (даже если они не нужны). Неконтролируемые покупки создают финансовые трудности. Желание что-то купить становится навязчивым, человек много времени проводит в магазинах или на сайтах, выбирая товары. Из-за неконтролируемых трат появляются проблемы и конфликты на работе, в семье. Человек совершает покупки даже тогда, когда не планировал (например, выходит на прогулку без кошелька, но начинает просить деньги у друзей или приобретает в кредит). Главным становится эмоциональное состояние – покупки совершаются, чтобы порадовать или утешить себя, снять напряжение. Невозможно удержаться от трат силой воли, даже несмотря на негативные последствия. После покупок возникает кратковременная радость, которая сменяется чувством вины и разочарования из-за потраченных денег. Пытаясь избежать покупок, человек испытывает «синдром отмены» — раздражается, не находит себе места, беспокоится, злится.

На самом деле, многие люди время от времени совершают импульсивные покупки. Или тратят большие суммы на поездки и праздники. И это вовсе не означает, что они – шопоголики. Важно понимать, что зависимость от покупок – не только про количество потраченных денег. Чтобы говорить о расстройстве, должна быть хотя бы половина характерных признаков.

Нормальный шопинг:

Купленными вещами пользуются.

Вещи покупаются по необходимости.

Не вызывает финансовых проблем.

Незапланированные траты происходят время от времени.

Шопоголизм:

Купленные вещи (в огромных количествах) лежат без дела.

Вещи покупаются, чтобы изменить эмоциональное состояние: почувствовать себя лучше, ощутить радость, снять напряжение.

Не вызывает финансовых проблем. Становится причиной финансовых проблем.

Незапланированные траты происходят постоянно.

Как лечить шопоголизм?

Чтобы преодолеть зависимость, необходимо разобраться в её истоках. Если причина шопоголизма – желание справиться со стрессом и неприятностями повседневной жизни, можно научиться альтернативным способам. Разумеется, тем, которые не станут столь изматывающими для кошелька. Это можно сделать со специалистом. Поскольку шопоголизм ещё мало исследован, однозначного подходя к лечению здесь нет. Рекомендуются когнитивно-поведенческая терапия и её разновидности.

Но это не значит, что нельзя помочь себе самостоятельно. Общие рекомендации, конечно, не учитывают вашу индивидуальную ситуацию. Поэтому выбирайте из них те, что кажутся подходящими.

Как помочь себе, если вы — шопоголик?

Подумайте о других возможностях получения положительных эмоций. Проблема зависимостей в том, что жизнь может стать очень бедной на события, а очередной поход в магазин кажется самым быстрым и простым способом почувствовать себя лучше. К сожалению, в долгосрочной перспективе это решение приносит больше проблем, чем пользы. Возможно, лучше обратить внимание на отношения с близкими (чтобы получать радость от общения), увидеться с друзьями, потратить время на хобби или саморазвитие. Всё, что приносит вам радость, может разнообразить жизнь и улучшить настроение без сопутствующих финансовых проблем. Заручитесь поддержкой. Если покупку предметов первой необходимости можно доверить члену семьи, смело делегируйте эту обязанность. И вообще все покупки, которые можно делегировать. Здесь можно провести аналогию с алкоголизмом: сложно избавиться от зависимости, если повсюду расставлены бутылки спиртного. Ограничьте доступ к кредитам и наличным. Неплохо вообще избавиться от кредитных карт и оставить только дебетовые, где нельзя потратить больше, чем есть на счету. Не ходите по магазинам с другими шопоголиками. Если нужно совершить покупку, лучше возьмите с собой человека, который не склонен к компульсивным тратам и может помочь вам ограничить расходы. Развивайте осознанность и самоконтроль. Когда рука тянется к кошельку или к кредитной карте, нелишним будет спросить себя: «Стоп, а что я сейчас делаю? Зачем я это покупаю?». Если вы не можете дать чёткий ответ или же единственная причина покупки – влияние эмоций, лучше сделать паузу и дать решению о покупке «отлежаться». Не исключено, что через несколько минут желание потратить деньги ослабнет или сойдёт на нет.

Если самопомощь не приносит желаемый результат, всегда есть возможность обратиться к психологу или психиатру. Существуют группы «анонимных шопоголиков» и терапевты, работающие с зависимостями и финансовым поведением.

В отдельных случаях при шопоголизме могут назначить медикаменты (в зависимости от ситуации — антидепрессанты, противотревожные препараты, стабилизаторы настроения). Однако лекарства – это только часть решения, всё-таки большую роль играет изменение поведения.

Существует ли профилактика шопоголизма?

Если вы чувствуете, что время от времени сбегаете от реальности с помощью трат, не можете контролировать покупки, ощущаете непреодолимое желание спускать деньги (или наблюдаете это у кого-то из близких и друзей), но до признаков расстройства пока далеко, можно не запускать ситуацию и заранее принять меры.

Заботьтесь о своём физическом и эмоциональном состоянии. Когда мы устали, болеем, измотаны, нам легче поддаться любым соблазнам. Регулярные физические упражнения, медитация, йога, хобби и качественный отдых могут значительно снизить уровень стресса. Подумайте, чего вы избегаете? Есть ли ситуации и эмоции, с которыми вы не хотите сталкиваться, но это причиняет постоянный дискомфорт? В какие моменты вам больше всего хочется «забыться» в магазине или на маркетплейсе? Полезно ответить себе на эти вопросы, чтобы лучше понимать свои привычки и поведение. Развивайте навык планирования и финансовую грамотность. Планирование бюджета, ведение расходов и осознанный подход к покупкам могут существенно уменьшить риск шопоголизма. Прежде чем совершить покупку, стоит задать себе несколько вопросов: действительно ли мне это нужно? Могу ли я позволить себе эту вещь? Есть ли более важные расходы, на которые стоит обратить внимание? Такие простые действия помогут контролировать свои финансы и избежать лишних затрат. Развивайте критичность к рекламе и маркетингу. Реклама – повсюду: на улицах, в интернете, по телевизору. Она может быть мощным инструментом, влияющим на наше поведение. Конечно, если рекламе поддаваться. Осознание маркетинговых тактик позволяет критически оценивать рекламные сообщения и не вестись на уловки в стиле «бери сейчас, зачем ждать», «финальная ликвидация» или «невероятное эксклюзивное предложение». Когда мы осознаём, что реклама пытается манипулировать нашими желаниями, мы можем делать более осознанный выбор и избегать ненужных покупок.

Несмотря на то что шопоголизм не является отдельным диагнозом в МКБ, не стоит относиться к нему несерьёзно, как к «модному диагнозу» или блажи. От компульсивных трат может страдать не только сам человек, но и его семья. Как и при любом другом психическом заболевании, если вы считаете, что у вас есть симптомы шопоголизма, важно поговорить об этом с близким человеком или психологом.

Стыдиться нечего. Шопоголизм – это поведение, которое можно изменить, и оно не делает вас плохим или безответственным человеком.